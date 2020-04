QuandoEsco.it: nasce a Messina il portale che raccoglie i desideri per il post quarantena

Creare una lavagna virtuale in cui raccogliere tanti post it che raccontano le prime cose che faranno le persone appena potranno uscire senza restrizioni. È questa l’idea alla base di QuandoEsco.it, il portale in cui pubblicare il proprio pensiero positivo per il post-quarantena che in meno di 24h ha già raccolto oltre 200 messaggi da tutto il mondo, anche oltreoceano.

Il progetto è nato a Messina da Idib Group, un team di professionisti del digitale che ogni giorno aiuta le aziende a definire la visione del proprio business, migliorare i loro prodotti e servizi e trasformare le idee in realtà

In questo periodo di quarantena in cui ogni equilibrio relazionale e sociale è stato ribaltato il team ha deciso di utilizzare proprio il web per metterlo a servizio delle persone e creare uno strumento di dialogo ma anche di relazione e partecipazione.

Qual è il pensiero positivo che ti fa guardare al futuro e illumina le tue giornate? Pensieri semplici e concreti al tempo del Covid19. Un’occasione per mantenere viva l’immaginazione e generare una contaminazione positiva tra persone fisicamente distanti ma accomunate dal desiderio di guardare al futuro.

«Siamo convinti – spiega Francesco Stagno d’Alcontres, CEO e progettista dei servizi digitali di Idib Group – che oggi serva offrire alle persone un’occasione per esprimere, almeno virtualmente, la propria libertà, con l’obiettivo di creare un luogo pieno di sola positività all’interno del quale ognuno possa contribuire, con il proprio piccolo desiderio, alla costruzione di un immaginario comune».

Tanti i desideri che stanno animando quandoesco.it, dal caffè con gli amici all’abbraccio dei familiari passando, perché no, da parrucchiere ed estetista.

QuandoEsco.it è a tutti gli effetti un esperimento sociale. «Non chiediamo di fare grandi progetti, che sarebbero impegnativi e forse controproducenti, ma di usare lo strumento per appuntare piccoli pensieri felici che ci aiutino ad attraversare questo periodo – aggiunge Donatella Ruggeri, psicologa nel team di design. Lo scopo è anche quello di curiosare tra le idee degli altri, dare il nostro appoggio con un like, avere una visione strategica e un atteggiamento attivo in risposta all’ansia generata dall’infosfera, ansia che non trova valvole di sfogo».

L’iniziativa QuandoEsco.it, senza scopo di lucro, è stata inserita tra le idee “per ispirare e sollevare gli altri” della sfida lanciata a livello mondiale dalla rinomata società di ricerca e progettazione di soluzioni innovative Ideo.

Il portale è già stato avviato e si può visitare a questo link.

Non resta che pensare quale sarà la prima cosa da fare quando potremo uscire senza restrizioni, pubblicarla sul portale e condividerla con l’hashtag #quandoesco.

