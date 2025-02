Qualità, servizio e tutela dell’ospite: presentato il Marchio VisitMe. Come richiederlo

Si chiama VisitMe, il Marchio di Qualità del Comune di Messina presentato questa mattina a Palazzo Zanca. Lo scopo del progetto è quello di dotare gli esercenti, le strutture ricettive e gli operatori turistici che ricadono nel territorio messinese, di un marchio di qualità. Si tratta di un elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio ed a tutela dell’ospite.

L’avviso esplorativo sarà produttivo alla creazione di una card di servizi per il turista, che decide di sostare in città per vacanza, studio o lavoro.

Marchio VisitMe Messina: una garazia per il turista

Il marchio di qualità VisitMe rappresenta una garanzia per il turista ed offre una serie di vantaggi sia per gli esercenti, che per gli utenti come: visibilità, chiarezza di immagine, garanzia di qualità, facilità di scelta.

A tal proposito, il sindaco di Messina Federico Basile ha spiegato: «Visitme non è un semplice modo per vedere la città ma un contenitore dove mettere tanto contenuto. Oggi presentiamo il modulo di adesione al circuito che servirà a recepire la disponibilità dei soggetti che vogliono aderire al programma. Entrare a far parte di questo circuito vuol dire non pensare soltanto alla scontistica ma anche a qualcosa che possa invogliare il turista. Il marchio VIsitMe, inoltre, darà agli imprenditori la possibilità di saper fare impresa».

Proseguire il turismo di qualità a Messina

L’assessore al Turismo Enzo Caruso ha dichiarato: «stiamo proseguendo sul percorso del turismo di qualità. Adesso dobbiamo fare un salto e vorremmo che tutti gli operatori del turismo trovino il piacere di far parte di una rete di qualità. Il marchio è depositato in Camera di Commercio ed esiste un disciplinare che renderemo noto successivamente. Oggi vorremmo capire quali sono tutte le categorie che vogliono aderire a questa rete che sarà un aggregatore del sito VisitMe che consentirà al turista, una volta acquistata la carta, di poter avvalersi degli esercenti che gli garantiscono una serie di servizi».

Inoltre ha aggiunto: «vogliamo arrivare ad avere un comitato di certificazione super partes dove gli assessori al turismo e alle attività produttive detteranno linee guida. Ci saranno anche elementi della Camera di Commercio, della tutela dei consumatori. Nel secondo passaggio avremo modo di rendere note tutte queste cose. Oggi invitiamo tutti gli esercenti, gli operatori turistici e quelli del settore alberghiero a compilare online il modulo che verrà poi passato al comitato di certificazione. L’obiettivo è di arrivare ad avere una card che consentirà non soltanto di fruire di servizi ma anche di poter visitare la città».

L’Azienda che otterrà il Marchio di qualità deve dimostrare di avere un’offerta più che buona, pressoché di eccellenza, e di saperla mantenere nel tempo.

Per tale motivo, il Marchio non viene assegnato una volta per sempre. Ogni anno l’albergo, il ristorante o l’operatore certificato viene sottoposto ad una visita di valutazione. Ad effettuare la visita saranno i componenti del Comitato di Certificazione, appositamente nominato dall’Amministrazione, per appurare il mantenimento dei requisiti previsti nel disciplinare che regola l’assegnazione del marchio.

VisitMe Messina: i vantaggi del marchio di qualità

Gli assessori alle Attività Produttive e ai Servizi Informativi e Tecnologici Massimo Finocchiaro e Roberto Cicala hanno continuato a spiegare in cosa consiste il Marchio di qualità VisitMe e quali sarebbero i vantaggi della card di prossima istituzione.

La scelta del Comune di Messina di promuovere il “Marchio di Qualità VisitMe” insieme al concetto di tutela dell’ospite, rappresenta un’opportunità ed una sfida per il sistema turistico a Messina.

L’esercente o l’operatore che ottiene il Marchio di qualità VisitMe godrà dei seguenti vantaggi:

potrà esporre la vetrofania del Marchio sulla propria vetrina e sul proprio materiale pubblicitario;

sulla propria vetrina e sul proprio materiale pubblicitario; sarà inserito nell’elenco delle aziende accreditate dal Comune di Messina , pubblicato sul portale turistico del Comune www.visitme.comune.messina.it;

, pubblicato sul portale turistico del Comune www.visitme.comune.messina.it; farà parte di una “rete di qualità comunale” per la promozione del turismo e dell’accoglienza, che favorirà l’attrattività e la permanenza in Città;

per la promozione del turismo e dell’accoglienza, che favorirà l’attrattività e la permanenza in Città; sarà riconoscibile dal turista come esercizio che garantisce la qualità del servizio offerto e dei prodotti, dell’accoglienza, della professionalità del personale, dei prezzi più competitivi;

come esercizio che garantisce la qualità del servizio offerto e dei prodotti, dell’accoglienza, della professionalità del personale, dei prezzi più competitivi; il turista, in possesso della card “VisitMe” distribuita da ATM, negli Info Point, Tabaccai, Edicole, Hotel ecc, sceglierà gli esercizi commerciali, le strutture ricettive e gli operatori accreditati dal Comune che espongono il Marchio, non solo per la garanzia di ricevere servizi e qualità, ma anche perchè invogliato da una scontistica o da una gratuità che il titolare vorrà accordare.

«L’amministrazione non crea assistenzialismo ma opportunità. Chi aderisce all’iniziativa aderisce ad un disciplinare. Ci saranno delle verifiche per vedere se mantiene le qualifiche richieste che richiedono do alzare il livello di accoglienza. I nostri imprenditori sono in gamba e vedremo tutta la loro capacità imprenditoriale» – ha concluso Finocchiaro.

A questo link, il modulo per l’adesione al programma “VisitMe”.

(9)