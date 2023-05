Qualità della vita per fasce d’età: Messina in fondo alla classifica del Sole24Ore

La provincia di Messina non è una provincia per vecchi, ma neanche per giovani o bambini: è online la classifica 2023 sulla qualità della vita per fasce d’eta pubblicata dal Sole24Ore e i risultati non sono certo esaltanti. Per quel che riguarda i bambini fino ai 10 anni, infatti, è 86esima; si posiziona 99esima per la fascia 18-35; 104esima per gli over 65.

A mancare nella provincia di Messina, secondo il report pubblicato dal quotidiano nazionale, sono gli asili nido, i giardini scolastici e il verde attrezzato per i più piccoli; tra i giovani è invece basso il tasso di laureati, è alta la disoccupazione giovanile, ci sono poche aree per lo sport, pochi concerti e bar e discoteche; bassa è poi la speranza di vita a 65 anni, mentre sono pochi i posti per le persone anziane nelle RSA.

Di contro, nella classifica riguardante il benessere dei bambini si segnala un alto numero di pediatri, pochi delitti denunciati a danno di minori, una buona incidenza percentuale sul reddito pro capite per quel che riguarda la mensa scolastica; passando alla qualità della vita dei giovani, invece la provincia di Messina è al nono posto per numero di amministratori comunali under 40, mentre il numero di matrimoni rimane più elevato che in molte altre parti d’Italia; infine, per quel che riguarda il benessere degli anziani, il territorio della Città Metropolitana si colloca in posizioni intermedie per numero di infermieri, di geriatri e per i servizi di trasporto per anziani persone con disabilità.

Pubblichiamo di seguito i dati sulla qualità della vita per fascia d’età in provincia di Messina e rimandiamo alla pagina del Sole24Ore per maggiori approfondimenti:

