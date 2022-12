Qualità della vita 2022, Messina sale nella classifica del Sole24Ore: è 89esima. I dettagli

Messina sale di otto posizioni nella classifica sulla Qualità della Vita stilata dal Sole24Ore per il 2022 passa dal 97esimo all’89esimo gradino (su 107). La performance migliore la ottiene per quel che riguarda l’indice della criminalità, la peggiore per il numero di nuove imprese. Vediamo i dettagli e come si sono posizionate le altre siciliane.

Sul podio Bologna, Bolzano e Firenze, con Emilia Romagna e Toscana che dominano la classifica, in basso, agli ultimi posti Caltanissetta, Isernia e Crotone. La classifica sulla Qualità della Vita 2022 del Sole24Ore continua a segnalare un’Italia a due velocità, con le province del Nord in testa e quelle del Sud nelle ultime posizioni. La città del Meridione più in alto in graduatoria è Cagliari, che si posiziona 18esima. Una classifica, quella di quest’anno, segnata comunque dagli effetti del Covid-19 e dell’inflazione, dalla crisi economica ormai dilagante.

Prima di andare a vedere nel dettaglio i dati, vediamo quali sono stati i criteri utilizzati per stilare la classifica. Sono stati presi in totale in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori):

ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Classifica sulla Qualità della vita 2022 del Sole24Ore: Messina e la Sicilia

Esaminando le sei macro-categorie principali, la provincia di Messina si posiziona così:

ricchezza e consumi – 90esima (+7); affari e lavoro – 91esima (+2); ambiente e servizi – 82esima (+6); demografia, società e salute– 77esima (-21); giustizia e sicurezza – 88esima (+2); cultura e tempo libero – 73esima (+1).

La classifica per la Sicilia

Andando a guardare in particolare le province della Sicilia, la classifica è questa:

Ragusa – 85esima (+2); Agrigento – 86esima (-2); Palermo – 88esima (+7); Messina – 89esima (+8); Siracusa – 90esima (+8); Catania – 91esima (+11); Trapani – 93esima (+12); Enna – 100esima (-8); Caltanissetta – 105esima (-2).

Come si vede, ad esclusione di Agrigento, Enna e Caltanissetta, tutte le province siciliane sono salite in graduatoria a questa tornata.

La scheda della provincia di Messina nella classifica completa del Sole24Ore è disponibile a questo link. La classifica completa è invece disponibile qui.

