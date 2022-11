Qualità della vita 2022, Messina 96esima secondo ItaliaOggi: la classifica

La provincia di Messina si posiziona 96esima nella classifica sulla Qualità della vita 2022 stilata da ItaliaOggi, salendo di due gradini ma rimanendo sempre confinata ai piani bassi della graduatoria. Il dato che più colpisce (ma non stupisce), a livello generale, è quello che vede i primi posti tutti occupati da province del Centro-Nord e gli ultimi dal Mezzogiorno. Vediamo la classifica completa e il confronto con il 2021.

Si vede che l’autunno è realmente arrivato, e che l’anno volge al termine, perché iniziano ad essere pubblicate le classifiche sulla Qualità della Vita. La prima ad arrivare è quella di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, realizzata in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), giunta alla 24ª edizione.

Il report mostra un quadro per niente mutato e che sembra confermare un trend consolidato. In testa vediamo infatti Trento, Bolzano, Bologna, Firenze e Milano, giusto per citare la TOP 5; in fondo Agrigento, Napoli, Caltanissetta, Siracusa e Crotone. «Scorrendo la classifica – nota ItaliaOggi – balza all’occhio uno dei fenomeni rilevati da quest’ultima indagine: la netta spaccatura tra Centro-Nord, da un lato, Sud e Isole, dall’altro, in particolar modo rispetto agli eventi recenti. Nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa». La classifica considera diverse “dimensioni”, tra cui: affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero.

Classifica Qualità della vita 2022: da Messina a Trapani, le province della Sicilia

Andando a focalizzare l’attenzione sulla Sicilia in particolare, il quadro è chiaro:

Ragusa (84esima); Trapani (93esima); Messina (96esima); Enna (97esima); Palermo (98esima); Catania (100esima); Agrigento (103esima); Caltanissetta (105esima); Siracusa (106esima).

La provincia di Messina, quindi, appare terza in Sicilia, ma il dato non arriva a essere neanche una magra consolazione.

A questo link è possibile scaricare il PDF dell’articolo di ItaliaOggi con la classifica completa. Per un confronto con il 2021 è invece possibile consultare questo articolo.

