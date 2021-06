Qualità della vita 2021, online le classifiche “generazionali”: com’è messa Messina

Messina non è una città per vecchi, ma neanche giovani e bambini se la passano tanto bene: è quanto emerge dalla classifica del Sole24Ore sulla Qualità della vita in Italia in base alla fascia d’età d’appartenenza. Il report tiene conto di diversi indicatori di benessere e boccia la città dello Stretto, per esempio, sul verde attrezzato, le palestre e i giardini scolastici, il numero di laureati, l’importo delle pensioni. Vediamo, punto per punto, le tre classifiche.

In attesa della pubblicazione dell’annuale classifica sulla Qualità della vita 2021 del Sole24Ore, che uscirà a fine anno, il quotidiano nazionale ha stilato un nuovo report in cui si valutano le città in base ai servizi che offrono ai propri residenti per fascia d’età e ad altri indicatori dedicati. In particolare, si legge sul sito della testata: «I tre nuovi indici documentano così la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani. Ne emerge un racconto che mette in luce come, da nord a sud, i divari territoriali sono purtroppo anche generazionali».

Qualità della vita 2021, le classifiche “generazionali” del Sole24Ore

Vediamo quindi come si posiziona Messina nelle tre classifiche della Qualità della vita per fascia d’età del Sole24Ore: per quel che riguarda i bambini, la città dello Stretto è 83esima; sul fronte dei giovani è 73esima; su quello degli anziani è 105esima, vale a dire terzultima.

I ragazzi stanno bene? La classifica per i bambini

Nel complesso, Messina si colloca 83esima per quel che riguarda la qualità di vita dei bambini. Di seguito, i 12 parametri valutati con le relative posizioni:

Tasso di fecondità – Messina è 70esima;

Pediatri – Messina è terza;

Posti disponibili in asili nido – Messina è 83esima;

Retta media asili nido – Messina è 52esima;

Spazio abitativo – Messina è 35esima;

Studenti per classe – Messina è 21esima;

Scuole accessibili – Messina è 90esima ;

; Scuole con palestra o piscina – Messina è 101esima ;

; Giardini scolastici – Messina è ultima ;

; Verde attrezzato – Messina è 102esima ;

Indice sport e bambini – Messina è 79esima;

Delitti denunciati a danno di minori – Messina è settima.

La classifica sulla qualità della vita dei giovani

Nel complesso, Messina si colloca 73esima per quel che riguarda la qualità di vita dei giovani. Di seguito, i 12 parametri valutati con le relative posizioni:

Laureati e altri titoli terziari – Messina è 95esima;

Tasso di disoccupazione giovanile – Messina è quarta;

Saldo migratorio totale – Messina è 73esima;

Imprenditoria giovanile – Messina è 17esima;

Canoni medi di locazione – Messina è 65esima;

Gap degli affitti tra centro e periferia – Messina è 89esima;

Quoziente di nunzialità – Messina è 19esima;

Età media del parto –Messina è 79esima;

Aree sportive all’aperto – Messina è 75esima;

Bar e discoteche in rapporto alla popolazione – Messina è 95esima;

Concerti – Messina è 34esima;

Amministratori comunali con meno di 40 anni – Messina è nona.

Messina non è “paese per vecchi”

Nel complesso, Messina si colloca 105esima per quel che riguarda la qualità di vita degli anziani. Di seguito, i 12 parametri valutati con le relative posizioni:

Speranza di vita a 65 anni – Messina è 66esima;

Importo medio delle pensioni di vecchiaia – Messina è 81esima;

Pensioni di basso importo – Messina è 24esima;

Biblioteche – Messina è 71esima;

Orti urbani – Messina è 67esima;

Inquinamento acustico: esposti presentati – Messina è prima;

Spesa per trasporto disabili e anziani – Messina è 64esima;

Spesa per l’assistenza domiciliare – Messina è 56esima;

Infermieri – Messina è 32esima;

Geriatri – Messina è 28esima;

Consumo di farmaci per malattie croniche – Messina è settima;

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso – Messina è 104esima.

A questo link sono disponibili le classifiche complete.

