Pulizie AMAM; scerbatura e potatura a Messina: i divieti di sosta dal 5 al 16 dicembre

Nuovi interventi a Messina di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini da parte di AMAM e di scerbatura e potatura degli alberi da parte di MessinaServizi Bene Comune in programma dal 5 al 23 dicembre. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto divieti di sosta nelle strade interessate. Vediamo quali sono, le date e gli orari.

Divieti di sosta a Messina dal 5 al 23 dicembre

Le date e i luoghi delle pulizie AMAM

Previsti da lunedì 5 a venerdì 16 dicembre interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche eseguiti da AMAM. Di seguito, le strade interessate e i relativi divieti di sosta:

lunedì 5 dicembre – nelle vie Ettore Lombardo Pellegrino, da via dei Mille a via Giordano Bruno, via Giordano Bruno, da via Dogali a via Cannizzaro e da via Ettore Lombardo Pellegrino a via XXVII Luglio, e nel viale San Martino, nel tratto tra via Ettore Lombardo Pellegrino e Piazza Cairoli, lato mare;

martedì 6 dicembre – in via Seminario Estivo, tra via Monte Scuderi e via Bernardo;

mercoledì 7 dicembre – in via D’Alcontres, dall’Università all’Ospedale Papardo;

lunedì 12 dicembre – in via Marco Polo;

da martedì 13 a venerdì 16 dicembre in alcuni tratti del viale Annunziata.

Le date e le strade di potatura e scerbatura a Messina

Gli interventi di scerbatura e potatura da parte di MessinaServizi Bene Comune sono previsti da lunedì 5 a venerdì 23 dicembre. Di seguito i divieti di sosta e le strade interessate:

Lunedì 5 dicembre, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Argentieri.

– divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Argentieri. Da lunedì 5 a venerdì 16 dicembre, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 – divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle Salite Ogliastri e Tremonti.

Ulteriori interventi, ancora non comunicati dal Comune, dal 12 al 23 dicembre. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

