Pulizie AMAM e scerbatura a Messina: i divieti di sosta dal 29 maggio al 9 giugno

Nuovi interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune e pulizie di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte di AMAM a Messina dal 29 maggio al 9 giugno. Per consentire lo svolgimento degli interventi in sicurezza Palazzo Zanca ha disposto alcune modifiche alla viabilità. In particolare sono previsti divieti di sosta e di transito pedonale. Tutti i dettagli, le date e le strade interessate.

Scerbatura a Messina: la viabilità dal 29 maggio all’1 giugno

Gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune, da lunedì 29 maggio a giovedì 1 giugno interesseranno alcune strade della zona di Messina 2, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 16.00:

lunedì 29 e martedì 30 maggio – in entrambi i lati di via Salita Montesanto (contrada Petrazza);

– in entrambi i lati di via Salita Montesanto (contrada Petrazza); mercoledì 31 e giovedì 1 giugno – in entrambi i lati di via Salita Villa Contino, nel tratto compreso tra il numero civico 28 e via Salita Montesanto, compresa l’esistente area di parcheggio (contrada Petrazza).

I divieti di sosta, con rimozione coatta, e il divieto di transito pedonale riguarderanno esclusivamente i tratti di strada oggetto delle attività.

Pulizie AMAM: i divieti di sosta a Messina dal 29 maggio al 9 giugno

Previsti, inoltre, da lunedì 29 maggio a venerdì 9 giugno, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00 interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte dell’AMAM. Saranno quindi disposti i divieti di sosta nelle seguenti strade:

lunedì 29 maggio – nelle vie Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Centonze, San Giovanni Bosco e Polveriera, nel tratto compreso tra via Comunale Camaro e il numero civico 28;

– nelle vie Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Centonze, San Giovanni Bosco e Polveriera, nel tratto compreso tra via Comunale Camaro e il numero civico 28; martedì 30 maggio – nelle vie Polveriera, tra il numero civico 28 e via Comunale Bisconte, e Consolare Valeria, tra viale Gazzi e via Properzio;

– nelle vie Polveriera, tra il numero civico 28 e via Comunale Bisconte, e Consolare Valeria, tra viale Gazzi e via Properzio; mercoledì 31 maggio – nelle vie Valeria, tra via Properzio e la S.S. 114, e Cumia, tra via Cianciolo e torrente Bordonaro;

– nelle vie Valeria, tra via Properzio e la S.S. 114, e Cumia, tra via Cianciolo e torrente Bordonaro; giovedì 1 giugno – nelle vie Faustina e Tertullo, Comunale Santo, tra il numero civico 289 e via Generale dalla Chiesa, Gangemi, Curzio Enrico Lo e Orecchio;

– nelle vie Faustina e Tertullo, Comunale Santo, tra il numero civico 289 e via Generale dalla Chiesa, Gangemi, Curzio Enrico Lo e Orecchio; lunedì 5 giugno – nelle vie Calabrella, piazze SS. Rosario e Masuccio;

– nelle vie Calabrella, piazze SS. Rosario e Masuccio; martedì 6 giugno – in vico Baglio, Palmara, tra via Salandra e vico Baglio, Giorgia, nel parcheggio antistante la scuola, e nella via Evemero da Messina;

– in vico Baglio, Palmara, tra via Salandra e vico Baglio, Giorgia, nel parcheggio antistante la scuola, e nella via Evemero da Messina; mercoledì 7 giugno – nelle vie Zenone, Platone e Socrate, tra le vie Comunale Santo e Platone;

– nelle vie Zenone, Platone e Socrate, tra le vie Comunale Santo e Platone; giovedì 8 giugno – nelle vie Anassagora, Aristotele e 41 G;

– nelle vie Anassagora, Aristotele e 41 G; venerdì 9 giugno – nelle vie Empedocle, Maria di Gregorio, Antonio Duro, nel tratto compreso tra la SS. 114 e via Fieromosca, e Alberto Da Giussano.

(18)