Pulizie AMAM di caditoie, griglie e tombini: i divieti di sosta dal 6 al 13 ottobre a Messina

Nuovi interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche da parte dell’AMAM a Messina da venerdì 6 a venerdì 13 ottobre. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Previsti, in particolare, divieti di sosta. Vediamo dove.

Pulizie AMAM a Messina: la viabilità dal 6 al 13 ottobre 2023

Gli interventi di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche programmati dall’AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina) si svolgeranno in città dal 6 al 13 ottobre 2023. Il Comune di Messina ha quindi disposto divieti di sosta, con rimozione coatta, nelle strade interessate, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 18.00, secondo il seguente calendario:

venerdì 6 ottobre , nelle vie Sciva e Padre Ruggeri;

, nelle vie Sciva e Padre Ruggeri; lunedì 9 ottobre , nelle vie Annibale Traversa II, Annibale, tra le vie Annibale Traversa II e Sivirga, La Farina, tra le vie Tommaso Cannizzaro e Maddalena lato monte, e XXIV Luglio, tra piazza Cairoli e via La Farina;

, nelle vie Annibale Traversa II, Annibale, tra le vie Annibale Traversa II e Sivirga, La Farina, tra le vie Tommaso Cannizzaro e Maddalena lato monte, e XXIV Luglio, tra piazza Cairoli e via La Farina; martedì 10 ottobre , nelle vie Del Carmine, Oreto e Contesse;

, nelle vie Del Carmine, Oreto e Contesse; mercoledì 11 ottobre , nelle vie Calispera, Consolare Valeria, tra le vie Contesse e torrente San Filippo, e Contessa Eleonora;

, nelle vie Calispera, Consolare Valeria, tra le vie Contesse e torrente San Filippo, e Contessa Eleonora; giovedì 12 ottobre , nelle vie Contessa Beatrice, Nicoletta Pasquale, 14 L e Aimero;

, nelle vie Contessa Beatrice, Nicoletta Pasquale, 14 L e Aimero; venerdì 13 ottobre, nelle vie Contessa Violante e Zafferia.

I divieti di sosta riguarderanno entrambi i lati delle strade interessate dai lavori.

