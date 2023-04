Pulizie AMAM, potatura e scerbatura a Messina: i divieti di sosta dall’11 aprile

Proseguono gli interventi di potatura da parte di MessinaServizi e di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini acque bianche da parte dell’AMAM a Messina. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Si tratta, in particolare, di divieti di sosta, che interesseranno diverse strade cittadine da martedì 11 aprile. Tutti i dettagli.

Pulizie AMAM: i divieti di sosta a Messina

Da martedì 11 a giovedì 13 aprile sono quindi previsti, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 i divieti di sosta, con rimozione coatta, in entrambi i lati delle seguenti strade di Messina:

martedì 11 aprile – nelle vie Cacopardo, Alcantara, Rimini e Francesco Faranda, tra le vie Giurba e Battisti;

giovedì 13 aprile – in via Nicola Fabrizi, tra la via Porta Imperiale e piazza Cairoli.

Potatura alberature: i divieti di sosta dal 3 aprile al 4 maggio

Disposti inoltre, divieti di sosta per le attività di potatura da parte di MessinaServizi Bene Comune nelle seguenti strade:

da lunedì 3 a sabato 8 aprile, dalle 7 alle 19 – via Tremonti, nel tratto antistante il condominio complesso Modulo, dove vigeranno, oltre al divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il divieto di transito veicolare, il senso unico alternato di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia;

– via Tremonti, nel tratto antistante il condominio complesso Modulo, dove vigeranno, oltre al divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il divieto di transito veicolare, il senso unico alternato di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia; da lunedì 3 aprile al 4 maggio, dalle 7 alle 17 –in diverse strade del territorio cittadino, dove saranno disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Scerbatura a Messina: la viabilità fino al 16 maggio nel percorso dei croceristi

Proseguono, infine, gli interventi di scerbatura lungo il percorso dei croceristi. I divieti di sosta riguarderanno le seguenti strade:

da lunedì 3 aprile al 16 maggio, dalle 20 alle 6 – via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia costiera a Passeggiata a mare; entrambi i lati delle vie San Camillo, Sant’Agostino, Loggia dei Mercanti, Grattoni, Nicotra, parcheggio Montalto, Argentieri, Colombo, Consolato del Mare, delle Carceri, piazza Basicò, Dino e Clarenza, parcheggi e area verde, corso Cavour lato monte da viale Boccetta a via Tommaso Cannizzaro, Rocca Guelfonia, Sant’Eustochia, San Paolo, Monsignor Bruno, XXIV Maggio lato mare da via Cannizzaro a viale Boccetta, XXIV Maggio lato monte da via Cannizzaro a viale Boccetta, via Cannizzaro lato nord tra i viali San Martino e Principe Umberto, via Cannizzaro lato sud tra i viali Italia e San Martino, viale San Martino basso tra le vie Cannizzaro e I Settembre e I Settembre lato nord da via Battisti a viale San Martino.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero.

(4)