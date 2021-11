Pulizia di fiumi e torrenti, dalla Regione oltre 2 milioni di euro per la provincia di Messina

All’indomani dell’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, la Regione stanzia 16 milioni di euro per la pulizia di fiumi e torrenti. Le opere programmate sono in totale 63 e interesseranno tutte le province dell’Isola, a partire da quella di Messina, cui sono destinati 2.712.173,00 euro. A queste prime risorse ne dovrebbero seguire altre, che verranno richieste alla Protezione Civile Nazionale, per un ammontare di 34 milioni di euro, da utilizzare per altri 77 torrenti.

Ad annunciare lo stanziamento, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Per il quarto anno consecutivo – afferma – finanziamo le operazioni di pulizia di quei corsi d’acqua della Sicilia che a causa dell’irresponsabile incuria del passato rischiano, in presenza di eccezionali eventi atmosferici, di trasformarsi in trappole mortali, così come purtroppo è già avvenuto. È un lavoro di prevenzione enorme, che portiamo avanti senza tregua e in modo capillare e che spero possa essere presto finalmente supportato, oltre che da Roma, anche da Bruxelles, con mezzi straordinari adeguati alla particolare fragilità del nostro territorio».

«Sono una cinquantina – prosegue Musumeci – i lavori contro il rischio idraulico che abbiamo già portato a termine, impegnando circa 80 milioni di euro. Fiumi rinomati dalle sponde oramai inesistenti, ma anche tracciati aridi, a malapena visibili perché invasi da arbusti, detriti o rifiuti: vere e proprie bombe a orologeria pronte a esplodere in occasione di violenti nubifragi. L’attenzione per l’incolumità della gente è sempre stata al massimo livello e mai conoscerà cali di tensione ma, ripeto, il lavoro da fare è davvero imponente e riguarda ogni angolo della Sicilia».

Pulizia di fiumi e torrenti in Sicilia: gli interventi finanziati in provincia di Messina

Le nuove opere programmate in Sicilia sono 63:

12 nel messinese ,

, 10 nelle province di Ragusa e Siracusa,

7 nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani,

6 nel catanese,

3 nel palermitano,

una sul territorio di Enna.

Nella provincia di Messina sono previsti interventi a: Valdina, Sinagra, Santa Lucia del Mela, Savoca, Fondachelli Fantina, Pace del Mela, Sant’Alessio Siculo, Pagliara, Barcellona Pozzo di Gotto e Alcara Li Fusi.

