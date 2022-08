Pulizia di caditoie, griglie e tombini: i divieti di sosta a Messina fino al 2 settembre

Nuovi interventi di pulizia programmata di caditoie, griglie di scolo e tombini da parte dell’AMAM a Messina dal 22 al 31 agosto. Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Si tratta, in particolare, di divieti di sosta che interesseranno diverse strade del centro città.

Pulizie AMAM a Messina: i divieti di sosta

I divieti di sosta, con rimozione coatta, saranno attivi dalle ore 8.00 alle 18.00, delle seguenti giornate nelle strade interessate dagli interventi:

lunedì 22 agosto – in via Industriale, da via Santa Cecilia a viale Europa, e nelle vie Trieste, Bartolomeo da Neocastro e Trento, quest’ultima da via La Farina verso mare; martedì 23, in via D‘Amico;

mercoledì 24 agosto – nelle vie dodici Apostoli, dal numero civico 29 a via Zagari, e Cherubini, tra le vie San Gabriele e San Marco;

giovedì 25 agosto – nelle vie Comunale Santo, dal ponte della ferrovia a via San Salvatorello, Lodi e Pavia;

venerdì 26 agosto – via San Salvatorello, da via Comunale al ponte della ferrovia, vie Como e Crema;

lunedì 29 agosto – vie Napoli, tra le vie Emilia e Lucania, ed Umbria; martedì 30, via Ernesto Cianciolo;

mercoledì 31 agosto – piazza Dante Alighieri e vie Puglie, Roosvelt ed Abruzzi;

giovedì 1 settembre – vie Siracusa e Marche;

venerdì 2 settembre – via Liguria e viale San Martino, da via Veneto a villa Dante.

