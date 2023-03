Pulizia della spiaggia di Mortelle: l’appuntamento di MessinAttiva

Nuova giornata all’insegna della pulizia della spiaggia a cura dei volontari di MessinAttiva. «L’obiettivo – come hanno detto più volte i componenti del gruppo –, non è solo ripulire dai rifiuti una parte della città, perché sappiamo bene che, purtroppo, tra non molto le cose torneranno più o meno allo stato in cui le abbiamo trovate.

Vogliamo suscitare un cambiamento di mentalità tra i cittadini, – continuano i volontari –, sia quelli che in prima persona abbandonano rifiuti che quelli che passandovi accanto possono fare qualcosa per rimediare e prendersi cura del nostro territorio».

L’appuntamento è domenica 26 marzo, alle 10, a Mortelle, ancora da definire il luogo di incontro. Per partecipare basta portarsi guanti e sacchi per raccogliere i rifiuti. A questo link per rimanere aggiornati sulle attività di MessinAttiva e conoscere il punto di ritrovo per la pulizia della spiaggia.

