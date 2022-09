Pulizia AMAM di caditoie, griglie e tombini a Messina: i divieti di sosta dal 5 al 9 settembre

Nuova settimana, nuovi interventi di pulizia delle caditoie, griglie di scolo e tombini da parte di AMAM in centro a Messina. Per consentire agli operatori di svolgere gli interventi in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre sono previsti divieti di sosta in diverse zone della città di Messina.

Pubblichiamo, di seguito, il calendario completo della pulizia programmata da AMAM e dei divieti di sosta con rimozione coatta, in vigore dalle 8.00 alle 18.00 dei seguenti giorni:

lunedì 5 settembre – su entrambi delle vie Industriale, da via Santa Cecilia a viale Europa, Trieste, Bartolomeo da Neocastro e Trento, da via La Farina verso mare;

– su entrambi delle vie Industriale, da via Santa Cecilia a viale Europa, Trieste, Bartolomeo da Neocastro e Trento, da via La Farina verso mare; martedì 6 settembre – nelle vie Arte della Stampa e Vincenzo D’Amico;

– nelle vie Arte della Stampa e Vincenzo D’Amico; mercoledì 7 settembre – nelle vie Dodici Apostoli, dal numero civico 29 a via Saro Zagari, e dei Cherubini, da via San Gabriele a via San Marco;

– nelle vie Dodici Apostoli, dal numero civico 29 a via Saro Zagari, e dei Cherubini, da via San Gabriele a via San Marco; giovedì 8 settembre – nelle vie Comunale Santo, dal ponte della ferrovia a via San Salvatorello, Lodi e Pavia;

– nelle vie Comunale Santo, dal ponte della ferrovia a via San Salvatorello, Lodi e Pavia; venerdì 9 settembre – nelle vie San Salvatorello, da via Comunale Santo al ponte della ferrovia, Como e Crema.

(7)