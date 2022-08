Pulizia AMAM di caditoie e tombini in centro a Messina: divieti di sosta dall’1 al 12 agosto

Al via oggi gli interventi di pulizia di caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche programmati da AMAM in centro a Messina. Per consentire agli operatori di svolgere i lavori in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, dall’1 al 12 agosto sono stati disposti divieti di sosta, dalle 8.00 alle 18.00 nelle strade interessate.

Pulizia AMAM caditoie e tombini a Messina: i divieti di sosta

Di seguito, l’elenco delle strade interessate dai divieti di sosta con rimozione coatta in vigore su entrambi i lati della via dalle ore 8.00 alle ore 18.00 delle singole giornate:

1 agosto 2022 – Via Garofalo;

1 agosto 2022 – Viale Italia (tra via Tommaso Cannizzaro e via Noviziato Casazza);

2 agosto 2022 – Via Santa Marta (tra sottopassaggio via Noviziato Casazza e via Cesare Battisti);

2 agosto 2022 – Via Giovanni Giolitti (tra Via Lucania e Viale Europa);

3 agosto 2022 – Via Maddalena (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino);

3 agosto 2022 – Via Camiciotti (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino);

3 agosto 2022 – Via Luciano Manara (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino)

4 agosto 2022 – Via Nino Bixio (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino);

4 agosto 2022 – Via Aurelio Saffi (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino);

4 agosto 2022 – Via Carlo Citarella (tra Via Cesare Battisti e Viale San Martino);

5 agosto 2022 – Viale San Martino (tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Europa);

8 agosto 2022 – Via Nino Bixio (tra Viale San Martino e Via La Farina);

8 agosto 2022 – Via Maddalena (tra Viale San Martino e Via La Farina);

8 agosto 2022 – Via Ettore Lombardo Pellegrino (tra Viale San Martino e Via La Farina);

9 agosto 2022 – Via Aurelio Saffi (tra Viale San Martino e Via La Farina);

9 agosto 2022 – Via Trento (tra Viale San Martino e Via La Farina);

9 agosto 2022 – Viale Europa (tra Viale San Martino e Via La Farina);

10 agosto 2022 – Viale Europa (tra Viale Italia e Viale San Martino);

11 agosto 2022– Via Napoli (tra Viale Europa e Via Lucania);

11 agosto 2022 – Via Ugo Bassi (tra Via I Settembre e Via T. Cannizzaro);

11 agosto 2022 – Via Natoli (tra Via I Settembre e Via T. Cannizzaro);

12 agosto 2022 – Via Industriale (tra Via La Farina e Via Santa Cecilia);

12 agosto 2022 – Via Delle Zaghere;

12 agosto 2022 – Via Maddalena.

Le misure sono state disposte con ordinanza n. 908 del 26 luglio 2022 dal Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco del Comune di Messina.

(35)