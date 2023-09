PuliAMO Messina ripristina le panchine danneggiate a Torre Faro: «La bellezza vince sempre»

Olio di gomito e amore per la città: i volontari di PuliAMO Messina tornano in via Circuito, a Torre Faro, per ripristinare le panchine artistiche danneggiate da ignoti qualche mese fa. Si tratta, nello specifico, di quelle realizzate dal fumettista Lelio Bonaccorso, dalla fotografa Lucia Florio, dall’artista Alphatelescopii e dalla fotografa Alessia Borgia.

Partiamo dal principio. A novembre 2022 l’associazione PuliAMO Messina ha lanciato un progetto per la riqualificazione delle panchine che si trovano sul lungomare di via Circuito, a Torre Faro, insieme a un gruppo di artisti. Ogni seduta è stata restaurata e abbellita con delle vere e proprie opere d’arte urbana tra photocollage, fotografie, fumetti e tanto altro. A giugno 2023, però, due delle panchine sono state vandalizzate.

Dopo un primo sopralluogo a luglio, i volontari sono tornati sul posto lo scorso weekend per rimettere a nuovo le panchine. Le doghe in legno sono state rimesse in sesto grazie alla collaborazione della falegnameria “Minissale” di via I Settembre. PuliAMO Messina ha quindi provveduto al ripristino delle prime due panchine, con nuove stampe con le fotografie di Lucia Florio e le illustrazioni di Lelio Bonaccorso. Questo fine settimana sarà il momento di ripristinare le panchine realizzate da Alphatelescopii (Daniele Mircuda) e Alessia Borgia.

Le nuove stampe, spiegano i volontari di PuliAMO Messina, sono state realizzate su pannelli di policarbonato, poi applicate direttamente sulle doghe delle panchine, in modo da renderle più resistenti sia agli agenti atmosferici che a eventuali atti vandalici. L’obiettivo è “curare” Messina, renderla più bella anche con piccoli gesti perché, come scrive Lucia Florio sulla propria pagina social: «La verità è che la Bellezza vince sempre».

Le immagini del restauro sono disponibili a questo link.

(Foto © PuliAMO Messina)

