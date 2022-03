Prove di ormeggio a Vulcano, Caronte & Tourist: «Risultati positivi e rassicuranti»

Il gruppo Caronte & Tourist Isole Minori ha organizzato una prova di ormeggio a Vulcano, nello specifico presso le banchine di Ponente e di Gelso. La prova è stata realizzata «nella prospettiva – si legge nella nota – di una eventuale emergenza nell’isola di Vulcano, con la conseguente necessità di una rapida evacuazione di uomini e mezzi».

L’ormeggio consiste, infatti, in quelle operazione nautiche che rendono stabile una determinata imbarcazione in un preciso punto della costa. Per quanto riguardo le prove di ormeggio a Vulcano è stata utilizzata la nave bidirezionale “Ulisse” che «per tipologia, ingombri, capacità di manovra e pescaggio – continua la nota – è stata individuata dai tecnici dell’Ufficio Operativo di Caronte & Tourist Isole Minori quale mezzo ideale per questo eventuale impiego.

Le prove di ormeggio, alle quali ha presenziato personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, si sono protratte per una intera mattinata, con risultati – fa sapere la Compagnia – assolutamente positivi e rassicuranti». Il prossimo 9 aprile prevista esercitazione sull’isola della Protezione Civile.

