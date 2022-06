Prove di carico sull’A20 Messina-Palermo: chiuso lo svincolo di Rometta. Gli orari

Nuove prove di carico sull’autostrada A20 Messina-Palermo, chiuso – prevalentemente in notturna – lo svincolo di Rometta. Interessati dagli interventi di monitoraggio disposti periodicamente da Autostrade Siciliane, a questa tornata, quattro viadotti: Rometta I, Saja Archi, Pietra e Muto. Le strutture saranno sottoposte a elevatissimi carichi statici e dinamici.

Gli interventi annunciati dal CAS sull‘autostrada A20 Messina-Palermo prevedono l’impiego di autoarticolati carichi di sabbia, pesanti fino a duemila quintali, anche se di solito il limite fissato per la realizzazione dei viadotti è di sessanta quintali. Ad assistere i conducenti degli autoarticolati saranno i tecnici e i consulenti scientifici di Autostrade Siciliane, che avranno il compito di monitorare i lavori.

Lavori sull’A20 Messina-Palermo: date e orari di chiusura degli svincoli autostradali

Per poter completare le prove di carico sui quattro viadotti dell’autostrada A20 Messina-Palermo, il CAS ha già istituito l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo con rientro a quello di Rometta (per chi viaggia in direzione Messina) nelle notti tra il 9 e il 10 e tra il 10 e l’11 giugno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00), oltre a diverse brevi parzializzazioni sull’asse stradale.

Per quanto riguarda, invece, lo svincolo di Rometta sarà chiuso in entrata verso Palermo solo nella giornata del 14 giugno, tra le ore 07.00 e le ore 20.00.

