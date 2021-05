Progetto Litoranea, nuovo appuntamento per la pulizia delle spiagge di Messina

Continua l’iniziativa Progetto Litoranea, il raduno bisettimanale di un gruppo di cittadini che ha a cuore la pulizia delle spiagge di Messina. Dopo la reazione positiva al primo incontro qualche settimana fa, gli organizzatori di Vivere Liberi hanno chiamato a raccolta la cittadinanza per domenica 16 maggio alle ore 10.00, rendendo di fatto il progetto un appuntamento fisso.

«Siamo orgogliosi di vedere gente di ogni età, messinesi e non solo messinesi, fianco a fianco uniti da un impegno e da valori comuni – rivelano gli organizzatori –. Siamo partiti dalla spiaggia del Trocadero con grandi aspettative e la voglia di replicare da parte dei volontari ha trasformato l’idea iniziale in un vero e proprio progetto strutturato. Confidiamo in una condivisione massiva affinché decine e decine di messinesi possano unirsi a questa grande “comunità di volontari responsabili”, così che si possa iniziare la stagione estiva ormai alle porte con un litorale pulito ed accogliente».

Appuntamento quindi a domenica prossima alle 10.00 sulla spiaggia di Grotte, a Pace, mentre nelle settimane successive, sempre nell’ambito del Progetto Litoranea, è in programma la pulizia del litorale di Torre Faro.

Cosa fa Vivere Liberi

VivereLiberi è un’idea e un incubatore di sogni con un’unica grande missione: creare una comunità di persone che fanno la differenza. A tal proposito, l’associazione afferma di «incentivare la collaborazione tra gli individui e l’unione dei talenti, elementi fondamentali per la formazione di una comunità responsabile che attraverso valori, visione ed obiettivi possa influenzare positivamente tutto ciò che gli sta intorno».

VivereLiberi è inoltre una comunità attiva che promuove iniziative su quattro aree principali:

Benessere Ambientale;

Benessere Emozionale;

Benessere Fisico;

Benessere Economico.

(14)