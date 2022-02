Prima donazione di cornee del 2022, all’Ospedale Piemonte: «Estremo gesto di generosità»

Qualche giorno fa, all’Ospedale Piemonte di Messina è stata effettuata la prima donazione di cornee del 2022. «È stato l’estremo gesto di generosità – scrive il Direttore Generale, Vincenzo Barone – di una persona benvoluta, apprezzata e stimata da quanti l’hanno conosciuta».

Dopo l’accertamento di morte, avvenuta nel reparto di Rianimazione, l’Ospedale si è preparato per la donazione delle cornee. «Le anestesiste Daniela Floridia e Ursula Bisignano – continua la nota – hanno attivato la macchina organizzativa. Così, i dottori Salvatore Leonardi, responsabile della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, e Lorenza Mazzeo, referente locale per la donazione di organi, hanno eseguito il prelievo direttamente in reparto, affiancati dal personale infermieristico in turno, i dottori: Giuseppe Smeralda, Marcello Restalonga e Angela D’Angelo.

Una morte improvvisa, quella del donatore, che ha lasciato senza parole amici e parenti. Un vuoto colmato sì dai ricordi, ma ancor di più dal pensiero che questo marito e padre ha permesso a qualcun altro di vedere anche al posto suo. Era un professionista che amava il suo lavoro e soprattutto il prossimo, come testimoniato dalle numerose persone che, incredule, chiedevano notizie sulle sue condizioni, un grande uomo e dietro di lui, una grande famiglia che ha firmato l’ultimo suo testamento, lasciando a qualcuno un’importante eredità: la gioia di vivere.

È importante ricordare – conclude il dott. Barone – che il prelievo di cornee è un piccolo intervento mininvasivo che si effettua sulle persone decedute di età compresa tra 4 e 79 anni, entro le 24 ore dalla morte. Consiste sostanzialmente nell’asportazione di una sorta di “lentina trasparente”, proprio come una lente a contatto».

