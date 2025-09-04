Prevenzione tumori a Messina: il 17 settembre visite gratuite al Policlinico per i tumori testa-collo

Il 17 settembre al Policlinico di Messina ci saranno delle visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo con la Campagna Make Sense. L’evento è promosso dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS).

I tumori testa-collo si possono contrastare con la prevenzione e l’informazione. Anche l’unità operativa complessa (UOC) di Otorinolaringoiatria dell’AOU G. Martino di Messina, diretta dal Prof. Francesco Galletti, aderisce alla campagna “Make Sense”, promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS). L’obiettivo è di accrescere la consapevolezza sui sintomi legati ai tumori della testa e del collo. In Italia la campagna è portata avanti dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC) con l’intento di intercettare possibili disturbi ed effettuare diagnosi precoci.

Prevenzione tumori Messina: il 17 settembre al Policlinico

Mercoledì 17 Settembre dalle 8:30 alle 12:30, all’ambulatorio ORL del padiglione F, al secondo piano, sarà possibile ricevere consulenze e visite gratuite. Una iniziativa aperta ai pazienti già in cura presso il centro specialistico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, ma anche a coloro che vogliono effettuare un primo controllo e saperne di più sulle patologie oncologiche del distretto cervico-cefalico. L’accesso è libero e non è necessario prenotare.

Il tumore testa-collo è particolarmente insidioso perché presenta sintomi difficili da riconoscere, comuni ad altre patologie e spesso associati a malesseri stagionali.

Il Prof. Bruno Galletti, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) di Microchirurgia Auricolare ha spiegato: «con questa iniziativa cerchiamo di favorire una maggiore informazione e conoscenza per far comprendere alle persone che anche l’adozione di stili di vita corretti può limitare l’insorgenza di questi tipi di tumore. Più è tempestiva la diagnosi, più noi specialisti riusciamo ad intervenire in tempo favorendo una migliore qualità di vita».

Ricorrere tempestivamente al consulto del medico permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%, contro un’aspettativa di vita di 5 anni per i pazienti con malattia diagnosticata in fase avanzata.

Così come indicato sul sito https://www.aiocc.it/make-sense-campaign-2025/ se si manifesta anche solo uno di questi sintomi, in maniera continuativa, per tre settimane, è consigliato parlarne immediatamente con il proprio medico:

dolore alla lingua,

ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca;

dolore alla gola;

raucedine persistente;

dolore e/o difficoltà a deglutire;

gonfiore del collo;

naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

Riconoscere i sintomi può salvare la vita.

