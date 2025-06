Presentati i risultati del progetto “Messina Inclusiva” per l’accessibilità dei servizi pubblici digitali

Il Comune di Messina ha presentato i risultati del progetto “Messina Inclusiva: miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”. Il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 1, Componente 1, Asse 1 – Investimento 1.4.2 Citizen Inclusion.

Il progetto del Comune ha avuto l’obiettivo di migliorare in modo concreto e strutturale l’accessibilità dei servizi online. Tutto ciò per garantire la fruibilità delle piattaforme pubbliche da parte di tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità o con limitazioni temporanee o permanenti.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i principali risultati raggiunti ed è stata anche l’occasione per riflettere sull’importanza dell’inclusione digitale nella Pubblica Amministrazione e sull’efficacia dei progetti sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel migliorare la vita delle persone e la qualità dei servizi.

Messina Inclusiva: essere vicini alla cittadinanza

Il sindaco di Messina Federico Basile ha sottolineato l’attenzione del Comune di Messina all’aspetto digitale. «L’intelligenza artificiale sta cambiando le nostre abitudini. Mi piace pensare che questo Comune, prima del 2018, non era neanche mentalmente proiettato ad un ragionamento che oggi è attuato. AgID ha lanciato una sfida importante e come Comune dobbiamo essere protagonisti per garantire un avvicinamento con tutti i sistemi di comunicazione. Non si tratta solo di evoluzione ma anche di una grande comodità. Ringrazio l’assessore Cicala che ha un’attenzione particolare per questo tema.Tutto quello che facciamo è per la cittadinanza e per essere vicini a loro. Il Comune è al fianco di questa transizione importantissima» – ha spiegato.

Nell’ambito del progetto “Messina Inclusiva”, sono stati presentati dei modelli di documenti accessibili. Il modello proposto trattava le linee guide sul design e l’accessibilità dei documenti del Comune di Messina. «Definire la struttura di un documento vuol dire assegnare ad ogni paragrafo un ruolo che faccia parte della semantica del documento. L’accessibilità è un processo che noi ci sentiamo di avere iniziato e ci sono tutte le carte in regola per sostenerlo. Questa bozza di documento, è volontà dell’Amministrazione di renderla pubblica per un processo che sia trasparente e inclusivo» – ha dichiarato Dennis Angemi di Aubay Italia S. p. A.

L’importanza dell’accessibilità

Maura Montironi di AgID, in un intervento da remoto, si è detta felice di riportare l’impegno e la collaborazione con il Comune di Messina e il team per la transizione digitale. «L’accessibilità è un ambito che a volte non viene attenzionato come si dovrebbe. È importante che questa misura finanzi l’acquisto e l’ammodernamento dei software per i dipendenti del Comune con disabilità. Inoltre, ha migliorato l’accessibilità dei servizi messi in campo dall’Amministrazione. Sono anche state finanziate attività di formazione sui temi del’accessibilità per i dipendenti con corsi targettizzati. Avremo cura di essere al vostro fianco per promuovere questa esperienza» – ha affermato.

Non sono mancate altre parole di ringraziamento per Messina Inclusiva. Soprattutto, si è sottolineato come non sia facile trovare un’Amministrazione accogliente e orientata al risultato. Il Comune di Messina è stato un ambiente ideale. I prossimi passi riguardano:

tecnologie assistite per il personale dipendente;

donare una postazione front office alla cittadinanza.

Queste attività si innescano in un sistema più ampio che riguarda lo sforzo dell’Amministrazione per implementare un sistema orientato alla digitalizzazione piena dei servizi tramite anche l’intelligenza artificiale.

