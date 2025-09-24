PreFestival degli Aquiloni di Capo Peloro: il 28 settembre appuntamento sulla spiaggia di Santa Margherita

In attesa della settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, anche quest’anno torna l’appuntamento con il PreFestival nella zona sud della città di Messina. Il luogo prescelto è il lungomare di Santa Margherita (SS114 – km 11,600), pronto ad accogliere grandi e piccoli con un laboratorio didattico di Aquiloni, pronti a colorare il cielo. L’appuntamento è per domenica 28 settembre dalle ore 10:00 alle 13:00.

PreFestival Aquiloni Capo Peloro: inizia la magia

Già l’anno scorso il PreFestival degli Aquiloni ha riscosso un grande successo con workshop e attività per famiglie. La Pro Loco Capo Peloro ha voluto unire con lo stesso filo di aquilone la zona nord e la zona sud della città.

In quella occasione, la Pro Loco Messina Sud ha presentato la sua relazione in merito alla flora psammofila, scoperta durante le esplorazioni organizzate insieme al prof. Alessandro Crisafulli e tanto altro ancora.

Il PreFestival degli Aquiloni farà da apripista al Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025 che si terrà dal 3 al 5 ottobre. Si tratta di uno degli eventi più attesi dai messinesi (e non solo) nella bellissima spiaggia di Torre Faro, pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno trascorrere un weekend con il naso all’insù, guardando il cielo sopra lo Stretto di Messina tingersi di mille colori, i colori degli aquiloni.

Il programma è ancora in fase di aggiornamento ma, come ogni anno, ci sarà il PRO-Market, i laboratori per bambini e il Circobaleno.

Gli orari della manifestazione sono:

Venerdì 3 ottobre 2025 dalle ore 15:00 alle 19:00

Sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 10:00 alle 19:00

Domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 10:00 alle 19:0

(35)