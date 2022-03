Potatura alberi e scerbatura: divieti di sosta in viale Giostra e via Palermo

Al via da domani, lunedì 21 marzo, gli interventi di potatura degli alberi e di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune sul viale Giostra e in via Palermo. Per consentire l’esecuzione degli interventi in totale sicurezza, il Comune di Messina ha disposto divieti di sosta. Vediamo quali sono le tratte interessate.

Divieti di sosta sul viale Giostra

Gli interventi di potatura degli alberi su viale Giostra inizieranno lunedì 21 marzo e dureranno sino al 16 aprile. In questo lasso di tempo, nella fascia oraria tra le 6.00 e le 14.00, vigerà il divieto di sosta nelle seguenti tratte:

su entrambi i lati in viale Giostra e nelle relative complanari, nel tratto compreso tra il viale della Libertà e la rotatoria Vittime Martiri della Mafia, con esclusione delle giornate del martedì e del venerdì, nel tratto di viale Giostra compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena, in occasione dello svolgimento del mercato rionale non alimentare.

Le limitazioni viarie non saranno quindi in vigore sul viale Giostra nelle giornate in cui si svolge il mercato.

Divieti di sosta in via Palermo

Le attività di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune interesseranno via Palermo tra martedì 22 e martedì 29 marzo. Sarà quindi vietata la sosta:

martedì 22 e mercoledì 23 marzo, dalle ore 6.00 alle 14.00, su entrambi i lati di via Palermo, nel tratto compreso tra i numeri civici 620 e 794;

giovedì 24 e venerdì 25 marzo, tra i numeri civici 394 e 620;

lunedì 28 e martedì 29 marzo, nel tratto compreso tra viale Regina Elena ed il numero civico 394.

