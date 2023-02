Potatura alberi a Messina: i divieti di sosta fino al 31 marzo. Le strade interessate

Continuano gli interventi di potatura degli alberi a Messina. Per consentire agli operatori di MessinaServizi Bene Comune di lavorare in sicurezza, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, fino al 31 marzo, sono istituiti divieti di sosta in diverse strade della città dello Stretto, da Nord a Sud. Vediamo dove.

Fino al 31 marzo, nella fascia oraria tra le 7.00 e le 16.00, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati delle seguenti strade:

nella zona centro-nord : rione Santa Chiara (vie Santa Monica e Santa Beatrice, piazza Paino), villaggio Giostra (vie Caronie, Monte Scuderi, Bolognani, Buscemi-Carlisi), Rotonda, da via Montescuderi a Gullo Floresta, rione Casa Nostra, piazza San Michele, scuola Boer, vie Santa Maria Gesù Inferiore e Sant’Ursula, via Oratorio della Pace, salita Sant’Agostino, vie Martinez, Santa Caterina dei Bottegai, Romagnosi, San Cristoforo, della Munizione, piazza Crisafulli, scalinata Antonello da Messina, dei Disciplinanti, Monsignor Bruno, della Zecca, piazze fontana Martino e Gratinata San Gregorio, Consolato del Mare, piazza Municipio, Loggia dei Mercanti, Argentieri, Colombo, piazza Antonello, San Camillo, Gasparro, Cavalieri della Stella, piazza Bellini, Aspa, Largo San Giacomo, piazza Immacolata, corso Cavour e via Garibaldi.

nel quadrato Provinciale – zona centro sud, in entrambi i lati delle vie San Cosimo, Catania, vicolo San Cosimo, Baglio, Del Santo, Tortona, piazza Dante, Emilia, Vittorio veneto, Napoli, Roosvelt, Reggio Calabria, Giolitti e Buganza;

a Camaro – zona centro sud – in entrambi i lati delle vie Camaro San Luigi – interno San Luigi, Comunale Camaro Superiore, viale Ruggeri (contrada Archi – contrada Pozzi – contrada Luce);

a Gravitelli – zona centro sud – in entrambi i lati delle vie Santa Cecilia alta, piazza Trombetta, Montepiselli, Scite, Pietra Santa e Pietro Castelli.

L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

