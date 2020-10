Poste Italiane a portata di smartphone: è arrivato l’assistente digitale

È arrivato (anche a Messina e provincia) l’assistente digitale di Poste Italiane che consente agli utenti possessori di PostePay di accedere a tutta una serie di servizi direttamente dal proprio computer o smartphone. Si tratta di un’intelligenza artificiale, rappresentata da un “faccino” giallo-blu sorridente, pronta a dare supporto e consulenza agli utenti.

Come funziona l’assistente digitale di Poste Italiane (attivo anche a Messina)

Per accedere al servizio basta andare sul sito Poste.it cliccare sull’icona che compare in basso a destra nella sezione dedicata a PostePay (o direttamente sul portale Postepay.it). Fatto questo, si aprirà una finestra di accesso alla chat. Una volta aperta la chat, “Poste” darà avvio alla conversazione: «Ciao, sono l’Assistente digitale di Poste Italiane. Posso darti supporto sui servizi Postepay, su Saldo e movimentazioni del conto Bancoposta e non solo. Su cosa in particolare? Dai un’occhiata qui sotto!».

Anche contattando il numero 800.00.33.22 e selezionando il tasto dedicato ai servizi Postepay, inoltre, è possibile interagire con l’Assistente Digitale “Poste” per trovare una soluzione al problema del cliente. Nei casi in cui, invece, l’Assistente digitale non sia in grado di trovare la soluzione, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.

