Il Porto di Messina in vetta alle classifiche nazionali per traffico passeggeri

I dati sono relativi al 2019, ma per gli anni a venire l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha un programma ambizioso anche per i due nuovi scali di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Per il 2019 i numeri che riguardano il traffico merci, quello passeggeri e il comparto crocieristico sono positivi, in alcuni casi in netta crescita.

Traffico merci nell’Autorità Portuale dello Stretto

Il traffico merci del sistema portuale, nel 2019 ancora limitato ai porti di Messina, Tremestieri e Milazzo, resta sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (+0,2%) avendo registrato nella totalità una movimentazione di 24.295.232 tonnellate di merci.

Lieve, – 2,5%, è la flessione dei prodotti petroliferi movimentati a Milazzo mentre il traffico di merci su mezzi gommati a bordo dei traghetti, sia in attraversamento dello Stretto che nella tratta Milazzo – Isole Eolie- Napoli e viceversa, evidenzia un interessante incremento dell’8,7% per un totale di 6.299.542 tonnellate.

Traffico passeggeri nell’Autorità Portuale dello Stretto

Il sistema portuale conferma poi la propria consolidata posizione ai vertici della classifica nazionale del traffico passeggeri con un totale di 12.064.434 di persone movimentate da gennaio a dicembre 2019 (di cui ben 10.669.500 soltanto nello Stretto di Messina) e una crescita dell’8,4%.

I dati del 2019, inoltre, ribadiscono la vocazione crocieristica del porto di Messina, chiudendo il 2019 con numeri importanti. Durante l’anno appena passato, a Messina sono approdate 170 navi, appartenenti a 20 compagnie crocieristiche internazionali, con a bordo 422.732 passeggeri.

Questi numeri rappresentano, rispetto al 2018, un incremento di crocieristi pari al 13,5%. I passeggeri imbarcati, che quindi hanno deciso di iniziare la propria crociera dal porto peloritano, sono stati 9.913 (+ 12,8%), mentre gli sbarcati sono stati 9.604 (+ 7,1%).

Progetti ambiziosi per il 2020

Si prevede che nel 2020 sia il numero di previsti approdi che di passeggeri sarà in netta crescita. Sono 181 (+ 6,5%) le navi che nel 2020 hanno inserito Messina nei propri itinerari e che porteranno nel nostro territorio 486.318 passeggeri, il 15 % in più rispetto all’anno scorso.

Le crociere sono il punto di forza per il Porto di Messina, a confermarlo è il presidente dell’Autorità, Mario Mega: «Il crocierismo del Sistema Portuale dello Stretto non può che trovare in Messina un porto ormai consolidato per le compagnie che continuano a confermarne il gradimento e che ancor di più, nei prossimi anni con il terminal che inizieremo a costruire a breve, sarà in grado di offrire standard più elevati in termini di accoglienza confortevole e escursioni sempre più emozionanti».

(72)