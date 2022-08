Ponte sullo Stretto, Palmeri (Europa Verde): «Voragine mangiasoldi»

La deputata regionale siciliana di Europa Verde Valentina Palmeri si rifà all’articolo pubblicato lo scorso 18 agosto da Il Sole 24 Ore che parlava proprio del Ponte sullo Stretto di Messina, e di come «alcuni fatti tecnici non notissimi, suscitano seri dubbi sulla possibilità di costruirlo». Così la Palmeri riprende le fila del discorso per parlare di come l’infrastruttura, secondo lei, è in realtà una «voragine mangiasoldi. Inutile – scrive la deputata – sul piano dei risparmi di tempo per l’attraversamento e impossibile da realizzare, almeno nelle diverse soluzioni tecnologiche fin qui prospettate».

«È ancora una volta evidente – continua la Palmeri – che in Sicilia si deve puntare sull’ammodernamento e sul potenziamento della rete ferroviaria interna, alla manutenzione della rete stradale, al potenziamento dei collegamenti fra aree interne e costa, puntando allo stesso tempo a rendere più numerosi ed efficienti i collegamenti via nave sia per l’attraversamento dello Stretto sia per la logistica. Invece che continuare a sprecare soldi in faraonici progetti inutili del ponte, si destinino alle vere emergenze i fondi del PNRR, gettando le basi per una espansione economica e culturale che non consumi suolo né sia fatta a discapito dell’ambiente. Ma, nell’attuale dibattito politico, di tutto ciò non vi è traccia».

Valentina Palmeri fa parte della Commissione Ambiente Territorio e Mobilità. A questo link l’articolo completo de Il Sole 24 Ore.

(6)