Ponte sullo Stretto, Lelio Bonaccorso dice “no” con i fumetti: le tavole

Messina aspetta il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, a bordo della nave Elio della Caronte & Tourist, ormeggiata alla Rada San Francesco, parlerà del Ponte sullo Stretto: all’appuntamento prenderanno parte anche il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Non è un caso quindi che Lelio Bonaccorso, noto fumettista di Messina, abbia deciso di pubblicare proprio oggi, lunedì 5 giugno, 13 tavole per dire la sua sul Ponte sullo Stretto. Così, attraverso il linguaggio della paraletteratura, l’artista spiega perché ha alcune perplessità sull’opera che dovrebbe essere realizzata. «Quello che credo – ci racconta Lelio al telefono –, è che su questa questione del Ponte sullo Stretto, ogni intellettuale dovrebbe prendere una posizione, perché è una scelta a mio avviso troppo improvvisata. Gli studi non sono ancora completi e anche il sindaco di Reggio Calabria (Paolo Brunetti, ndr.) nei giorni scorsi ha espresso delle perplessità, in quanto ancora devono fare delle analisi sulla faglia: uno dei principali motivi da attenzionare; oltre alla questione ambientale. Ma mi concentrerei di più sull’aspetto della sicurezza».

Ecco le tavole realizzate da Lelio Bonaccorso per parlare, attraverso i fumetti, del Ponte sullo Stretto di Messina. Il 17 giugno prevista una Manifestazione “No Ponte” a Torre Faro.

