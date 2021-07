Ponte sullo Stretto, entro fine luglio discussione in Parlamento con il ministro Giovannini

Entro fine luglio, il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Enrico Giovannini, presenzierà in Parlamento per discutere dell’eventuale realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Ad annunciarlo è la deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, firmataria della richiesta di audizione presentata lo scorso giugno.

Secondo la Parlamentare messinese, le risorse europee del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) rappresentano un’occasione per dare la spinta decisiva alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per questo motivo, dopo botta e risposta, discussioni e rinvii, ha voluto richiamare l’attenzione del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, che sarà ascoltato in Parlamento circa la sua posizione in materia.

«Il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Enrico Giovannini, ha risposto positivamente alla nostra richiesta – sottolinea la deputata Matilde Siracusano – e dunque verrà in Parlamento, presso la Commissione Trasporti della Camera, per relazionare in merito agli intendimenti del governo sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Tema che è stato sollecitato anche dal governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha incontrato il ministro Giovannini per discutere di mobilità e grandi opere nella nostra isola».

«Il Ponte sullo Stretto di Messina – conclude –, sfruttando anche le risorse europee del Pnrr per iniziative correlate, è una grande occasione per il nostro Paese e un’urgenza non più rinviabile. La Sicilia ha bisogno di un collegamento stabile e veloce con l’Italia e con l’Europa. Forza Italia continuerà a sostenere questa sua storica battaglia e pretende dal governo parole chiare e tempi certi. Basta con le perdite di tempo».

(4)