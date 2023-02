Ponte sullo Stretto, Aricò: «Messina sarà simbolo della nuova viabilità in Sicilia»

L’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, a Messina per la Commissione Ambiente e Territorio che si sta svolgendo in queste ore presso la sede di Autostrade Siciliane (CAS). Tra i temi in ballo: la frana di Letojanni e più in generale la viabilità di Messina e provincia. «Messina – ha sottolineato – sarà simbolo della nuova viabilità in Sicilia, dobbiamo essere pronti alla nuova avventura che è quella del Ponte sullo Stretto».

L’esponente della Giunta Schifani è stato questa mattina a Messina in occasione della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale (ARS) che si è riunita presso la sede di Autostrade Siciliane. Tra i temi all’ordine del giorno i lavori di messa in sicurezza della tratta della Messina-Catania interessata dalla frana che nel 2015 si è verificata all’altezza di Letojanni, attualmente eseguiti dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico, e la gestione generale della rete viaria affidata alla concessionaria.

Prima dell’inizio della Commissione, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti ha sottolineato il ruolo prioritario delle autostrade siciliane per la Giunta Schifani: «Messina sarà il simbolo della nuova viabilità in Sicilia – ha affermato. Da questa città passerà tutta la viabilità tra la Penisola e la nostra Isola. Dobbiamo essere pronti all’avventura che sarà il Ponte sullo Stretto. Lavoreremo affinché, dopo che la grande opera sarà costruita – perché sarà costruita, dato che i siciliani la aspettano da troppo tempo -, saremo pronti a far sì che ci sia una viabilità coerente con il resto d’Europa».

