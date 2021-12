Polizia a Messina, Siracusano: «Pochi agenti, occorre potenziare l’organico»

Mancherebbero gli agenti della Polizia di Stato a Messina. A denunciarlo e a chiedere un potenziamento dell’organico è la deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano. «Nell’ultimo anno – si legge in una nota – l’impegno richiesto agli agenti della Polizia di Stato è cresciuto notevolmente. Ai tradizionali impieghi di controllo dei territori, prevenzione e contrasto alla criminalità, lotta alle mafie e alla corruzione, nonché quelli connessi al rischio di terrorismo interno e internazionale, si è aggiunto l’impegno legato al rispetto delle misure di contenimento del rischio epidemiologico».

Il personale della Polizia di Stato a Messina sarebbe «depauperato» e sempre «più anziano» secondo l’esponente del centrodestra, che proprio alla luce di questi due aspetti vorrebbe un’attribuzione di nuove e ulteriori competenze.

«Tutto ciò – continua – è ancora più evidente in riferimento alla Questura della città di Messina che, sebbene sia efficiente e all’avanguardia, non ha abbastanza risorse umane in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza, poiché negli ultimi 20 anni, così come denunciato durante un convegno dell’Usip (Unione sindacale italiana poliziotti) a Palazzo Zanca, il personale impegnato sul territorio messinese è diminuito di oltre 300 unità».

Siracusano ha dunque presentato, insieme agli altri deputati messinesi Navarra, D’Uva, Germanà, Timbro e Bucalo, un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per «sapere quali iniziative intenda adottare per consentire l’effettivo potenziamento dell’organico della Questura di Messina, anche mediante lo stanziamento di nuove e maggiori risorse destinate in modo specifico per questo scopo».

«Ci aspettiamo – conclude – dal governo una risposta celere e positiva. La città dello Stretto ha un indispensabile bisogno di risolvere queste carenze».

