Policlinico di Messina, taglio del nastro per le nuove sale operatorie di Chirurgia Vascolare – FOTO e VIDEO

Tre sale operatorie, di cui una ibrida, una sala pre-operatoria, una sala risveglio, un’area di terapia intensiva: inaugurato oggi al Policlinico “G. Martino” di Messina il nuovo complesso operatorio di Chirurgia Vascolare. A presentare i nuovi spazi dell’ospedale universitario cittadino, il Rettore Salvatore Cuzzocrea: «Un’area fondamentale per la nostra ricerca – ha commentato. Ancora una volta abbiamo dimostrato, con i fatti, di poter ottenere risultati e di poter mettere a disposizione dell’equipe medica un reparto di eccellenza dal punto di vista strutturale e tecnologico».

Situato al quinto piano del Padiglione E del Policlinico Universitario di Messina, il nuovo complesso operatorio di Chirurgia Vascolare, reparto diretto dal prof. Filippo Benedetto, si presenta con attrezzature all’avanguardia per medici, studenti e pazienti. A tagliare il nastro oggi, mercoledì 12 luglio 2023, Giovanna Deani, giovane studentessa UniMe, che a luglio del 2022 rimase vittima di un grave incidente per il quale fu a lungo ricoverata presso il reparto di Chirurgia Vascolare. Una breve cerimonia, la benedizione da parte di Monsignor Cesare Di Pietro e poi il giro del reparto, guidati dal Rettore Salvatore Cuzzocrea e dal prof. Benedetto, che hanno mostrato i nuovi spazi e le nuove attrezzature.

Chirurgia Vascolare: le novità del Policlinico di Messina

Il Policlinico “G. Martino” di Messina rinnova il complesso operatorio di Chirurgia Vascolare, al quinto piano del Padiglione E. I lavori sono stati finanziati per un importo di circa 3 milioni e 600mila euro e sono stati coordinati dalla dott.ssa Simona Corvaja, Direttore dei Servizi Tecnici dell’Università di Messina e dall’Ing. Franco Trifirò, Direttore dell’UOC Tecnico-Patrimoniale dell’AOU.

Adesso il reparto di Chirurgia Vascolare diretto dal prof. Filippo Benedetto può contare su tre nuove sale operatorie. Una delle tre è una sala ibrida, dotata di un angiografo di ultima generazione, top di gamma, con schermi digitali che consentono di visualizzare il campo operatorio in alta risoluzione, favorendo così l’esecuzione delle procedure endovascolari con un elevato grado di accuratezza e precisione. La sala è inoltre predisposta per consentire l’esecuzione di interventi in diretta, cui potranno assistere i giovani chirurghi della specialistica.

L’intero complesso è realizzato in modo tale da creare percorsi ben distinti per operatori e pazienti. Al suo interno ci sono una sala preparazione pre-intervento, una sala risveglio, entrambe adiacenti all’area di rianimazione post-chirurgica dotata di quattro posti letto dove i pazienti rimangono sotto stretto monitoraggio nella fase post-operatoria, per poi essere trasferiti in reparto una volta superata la fase più delicata. Le sale operatorie, tra l’altro sono state abbellite con serigrafie raffiguranti le bellezze del paesaggio siciliano.

Sempre al quinto piano del Padiglione E del Policlinico di Messina ci sono i 20 posti letto dell’UOC di Chirurgia Vascolare e i 12 posti letto dell’UOSD di Chirurgia Toracica. L’intera ala del reparto è stata completamente rivisitata con fondi dell’AOU per un importo di oltre € 580 mila euro iva compresa.

