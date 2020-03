Policlinico di Messina. Cambia la mail per avere informazioni sui familiari ricoverati per coronavirus

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” comunica che, per adeguare il servizio al crescente numero di richieste, è stato modificato l’indirizzo e-mail a cui inviare il modulo mediante cui accreditarsi per ricevere informazioni di familiari ricoverati presso la struttura per coronavirus.

Coloro i quali hanno necessità di avere notizie dei propri cari, dovranno quindi scaricare il modulo disponibile sul sito www.polime.it e, dopo averlo compilato, inviarlo alla mail info.pazientic19@polime.it inserendo come oggetto della mail “SERVIZIO INFORMAZIONI PAZIENTI COVID”. Si viene così censiti in un apposito database e, quindi, contattati periodicamente dal personale sanitario per gli aggiornamenti. Ai familiari viene altresì offerta la possibilità di fare avere vestiti e beni di prima necessità ai ricoverati presso il Padiglione H, indicando il luogo di consegna, comunque all’ingresso del Policlinico.

L’Azienda coglie altresì l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno voluto manifestare concreta solidarietà ai pazienti ricoverati. In particolare:

l’on. Matilde Siracusano ha donato all’A.O.U. un ventilatore polmonare;

Sicilia Sistemi di Catania del gruppo Dedalus ha fatto pervenire un congruo numero di tablet, che permette ora anche ai tanti pazienti anziani di fruire della possibilità di ricevere chiamate e videochiamate dall’esterno;

il Gruppo RG Hotels di Giardini Naxos ha fatto avere ai ricoverati kit per l’igiene personale, necessari a tutti coloro che sono stati ricoverati d’urgenza.

A tutti loro e a chi sta continuando a prodigarsi per raccolte e donazioni, l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” manifesta un profondo sentimento di riconoscenza, poiché si tratta di interventi che contribuiscono a rafforzare la lotta contro il covid o, comunque, ad alleviare le sofferenze delle persone purtroppo affette dal virus.

