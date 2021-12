PNRR bando per la selezione di 83 esperti: le figure richieste dalla Regione Siciliana

Ingegneri, avvocati e architetti ambientali, la Regione Siciliana sta cercando delle specifiche figure professionali – con bando pubblico – per attuare i progetti previsti dal PNRR. È stato quindi pubblicato un bando per la selezione di 83 esperti che verranno inseriti all’interno del Piano territoriale. Più in generale, il Dipartimento nazionale della funzione pubblica sta cercando – tramite bando pubblico – 1.000 esperti che possano essere inseriti nelle amministrazioni territoriali, quindi uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali. È possibile presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 6 dicembre.

Gli esperti selezionati tra i compiti dovranno: supportare le amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, supportare il recupero dell’arretrato, fornire assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti, supportare le attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. «L’intervento – si legge nella nota della Regione Siciliana – mira quindi ad accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione e la velocizzazione delle procedure amministrative propedeutiche all’implementazione dei progetti previsti PNRR». Ma quali sono le figure richieste?

PNNR: le figure richieste dal bando

Per poter accedere ai fondi del PNRR, ciascuna Regione è stata chiamata a individuare il fabbisogno territoriale di assistenza tecnica, indicando il mix di figure professionali da reclutare in base alle criticità del territorio. Anche in Sicilia, il Piano Territoriale si occuperà di:

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Istruzione e ricerca

Inclusione e coesione

Salute

Per partecipare al bando pubblico per sostenere i progetti del PNRR è necessario andare sul portale inPA e inoltrare la domanda entro e non oltre il 6 dicembre. Qui tutte le figure richieste dalla Regione Siciliana. I candidati dovranno fare riferimento a determinate esigenze delle amministrazioni territoriali.

Valutazioni e autorizzazioni ambientali:

Ingegnere ambientale n.1

Ingegnere gestionale n.1

Architetto esperto in pianificazione e architettura del paesaggio n.1

Ingegnere chimico n. 2

Agronomo n.1

Esperto in scienze naturali e ambientali n.1

Avvocato esperto in diritto ambientale n. 2

Bonifiche:

Ingegnere ambientale n. 2

Geologo n.1

Ingegnere chimico n.1

Avvocato esperto in diritto ambientale n.1

Biologo n.1

Rinnovabili:

Ingegnere energetico n. 4

Ingegnere civile n. 2

Esperto in procedure di appalti pubblici n. 1

Rifiuti:

Ingegnere ambientale n. 3

Ingegnere ambientale esperto analista gestionale n. 1

Chimico n. 1

Geologo n. 1

Biologo n. 3

Esperti in procedure appalti pubblici con particolare riferimento all’impiantistica nel settore rifiuti n. 2

Avvocato esperto in diritto ambientale n.1

Edilizia e urbanistica:

Architetto – Esperto della normativa urbanistica n. 3

Ingegnere ambientale n. 1

Ingegnere Civile n. 2

Appalti (Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, acquisti di forniture e servizi):

Geologo n. 10

Ingegnere Civile Ambientale o Architetto n. 9

Esperto in procedure di appalti pubblici n.13

Ingegnere Impiantista ambientale 1

Appalti (salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano):

Esperto in procedure di appalti n. 2

Architetto esperto in materia di progettazione e gestione dell’esecuzione dei lavori su beni culturali n. 2

Ingegnere esperto in sicurezza n. 1

Coordinamento monitoraggio e supporto alla Cabina di Regia:

Esperto in diritto amministrativo n. 1

Esperto in procedure di monitoraggio rendicontazione e controllo n. 2

Ingegnere gestionale n. 1

A questo link l’avviso completo.

