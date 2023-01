PNRR, a Messina 1 milione e mezzo di euro per due progetti di cybersecurity

Oltre 1 milione e mezzo di euro per due progetti di cybersecurity: due progetti presentati dal Comune di Messina sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito del PNRR. A comunicarlo è l’assessore al ramo, Roberto Cicala, che spiega di cosa si tratta.

Le proposte progettuali, redatte dall’allora direttore generale Rossana Carrubba con il RUP Pietro Giglio, l’RTD del Comune di Messina, Maurizio Mondello, il Responsabile tecnico dei Sistemi Informativi ,Enzo Brunello e il sistemista comunale, Antonio Caridi riguardano: il “Potenziamento SOC e nuovi servizi/forniture cybersecurity, per un importo di 846.456,19 euro; “Formazione e processi per la cybersecurity, per un importo di 721.220,45 euro.

Di cosa si tratta? Lo spiega l’assessore Roberto Cicala: «Si tratta di progetti di potenziamento dell’infrastruttura di sicurezza – chiarisce – e dei servizi di monitoraggio e gestione degli eventi di sicurezza che consentiranno un aumento della capacità di analisi/risposta agli incidenti di sicurezza rendendo più efficace la protezione dell’infrastruttura e dei dati, con l’obiettivo di aumentare la resilienza cyber e migliorare la capacità complessiva di far fronte ad attacchi massivi volti a bloccare l’erogazione dei servizi». Nell’ambito dei due progetti sono comprese anche attività di formazione e sensibilizzazione indirizzate ai dipendenti comunali e di formazione specialistica rivolte al personale IT.

«Il Comune di Messina – conclude Cicala – si impegna a utilizzare i fondi a disposizione per garantire una maggiore sicurezza informatica ai propri cittadini e ai propri dipendenti, attraverso l’adozione di specifiche misure e controlli di sicurezza derivanti dai principali standard e best practice di settore e dal Framework Nazionale di Cybersecurity».

I progetti sono stati presentati nell’ambito dell’avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane e delle Province autonome, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componen-te 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C1I1.5Avviso dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”.

