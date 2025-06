“Pizza & Bolle”: alla pizzeria Basilicò di Messina la pizza contemporanea incontra le bollicine

La pizzeria Basilicò dei fratelli Andrea e Giovanni Pellegrino a Santa Margherita (Messina), premiata con 2 spicchi del Gambero Rosso, mercoledì 18 giugno ospita il sommelier Francesco Geraci e propone una cena degustazione di pizza e bollicine.

L’iniziativa si chiama “Pizza & Bolle” e si promette di dare belle soddisfazioni e svelare grandi sorprese al palato.

I fratelli Andrea e Giovanni Pellegrino, proprietari di Basilicò, pizzeria premiata con 2 spicchi del Gambero Rosso, hanno organizzato una cena-evento in cui ci saranno in degustazione varie tipologie di impasti di pizza d’autore in abbinamento a quattro etichette di metodo classico, una di champagne e un muffato. L’evento, organizzato in collaborazione con Cantine Associate, si svolgerà mercoledì 18 giugno alle ore 20.30 presso la pizzeria di Santa Margherita, a Messina.

Pizza e bollicine

La pizza contemporanea di Andrea Pellegrino, preparata con farine pregiate e farcita con ingredienti sempre più ricercati, ben si sposa con bollicine di grande personalità. Il gioco dei sensi è assicurato grazie al contrasto tra l’acidità, la freschezza e l’effervescenza delle bollicine e la tendenza dolce e acida dell’impasto e dei topping della pizza.

La serata vedrà la partecipazione del sommelier Francesco Geraci che rappresenta la distribuzione di Cantine Associate ed ha selezionato i vini in abbinamento.

Geraci ha spiegato: «il mio lavoro nasce da una passione concreta: selezionare vini che raccontano territori, persone, storie vere. È da questa visione che nasce, insieme a Basilicò e in collaborazione con Cantine Associate, questa serata speciale. “Pizza & Bolle – Oltre Champagne” vuole essere un viaggio, non solo una degustazione. L’idea è semplice ma ambiziosa: raccontare il metodo classico francese, partendo dalle sue origini più antiche, come la Blanquette de Limoux, passando per i Crémant delle diverse regioni, per poi arrivare al protagonista indiscusso, lo Champagne. Non solo una selezione tecnica di etichette, ma un’escursione nella storia del vino, con bottiglie che parlano di territorio, artigianalità e visione. E per rendere il tutto ancora più coinvolgente e contemporaneo, racconteremo questi vini a una degustazione di pizze d’autore, pensate appositamente per dialogare con ogni calice».

Pizzeria Basilicò Messina: cosa prevede la serata

Il percorso della serata si aprirà con un calice di Blanquette de Limoux di Sieur D’Arques, prodotto con Mauzac in purezza: un sorso fresco, diretto, storico, abbinato alla pala alla messinese del pizza chef Andrea Pellegrino.

Si proseguirà con il Crémant d’Alsace di Léon Faller – Pinot Blanc e Chardonnay – perfetto con una Margherita preparata a regola d’arte.

A seguire, un rosé 100% Pinot Noir di Bernard Haegelin, abbinato a una pizza in doppia cottura con tartare di ricciola, stracciatella, misticanza, maionese all’arancia e tuorlo d’uovo grattugiato.

Il Vouvray méthode traditionnelle di Domaine de la Galinière, da Chenin Blanc affinato 144 mesi sui lieviti, verrà proposto in accompagnamento a un padellino con porchetta di tonno, caponata di melanzane, provola affumicata e pomodori.

Lo Champagne Gallimard con il suo Pinot Noir in purezza, sarà servito su una pizza al padellino con impasto al cacao servita con mortadella, stracciatella, pistacchio e limone. E per concludere, Sauternes di Château Dudon Gallien, il più nobile dei muffati, verrà servito in abbinamento a un dolce agli agrumi che chiuderà il cerchio con eleganza.

Il costo della cena è di € 45 a persona.

