Pista ciclopedonale della Laguna di Capo Peloro: affidata la progettazione per circa 70mila euro

Il Comune di Messina procede verso una mobilità più sostenibile: è stata infatti affidata la progettazione del primo lotto della Pista ciclopedonale Laguna di Capo Peloro, che interesserà le zone di Torre Faro e Ganzirri. Le risorse totali a disposizione ammontano a circa 1 milione e 700mila euro, mentre le somme stanziate per la progettazione si attestano intorno ai 70mila euro.

Ad occuparsi della progettazione per il primo lotto della Pista ciclopedonale della Laguna di Capo Peloro sarà lo Studio Floramo Engineering & Architecture s.r.l., di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha offerto uno sconto pari al 20% sull’importo relativo alle sole spese accessorie, sull’importo complessivo a base di affidamento di 55.889,61 euro, da cui deriva un importo netto dell’affidamento di 53.670,74 euro. Con l’aggiunta dell’IVA si arriva a circa 70mila euro. Si è trattato di una procedura ad affidamento diretto. Le risorse provengono dal PNRR (nello specifico la “Missione M2 Componente C2. Intervento 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub – investimento Ciclovie urbane”).

Il progetto per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale interesserà le zone di Torre Faro e Ganzirri, comprese all’interno della Laguna di Capo Peloro. Interesserà in particolare, via Circuito, via Primo Palazzo e il Lago Piccolo. Il percorso previsto dalla nuova pista ciclabile della zona Nord di Messina dovrebbe servire, tra le altre cose, a collegare meglio Torre Faro e Ganzirri alla rete degli autobus, promuovendo l’intermodalità tra bici e mezzi di trasporto pubblico.

