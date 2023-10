Una pista ciclabile attorno al Lago di Ganzirri? Raccolte 520 firme contro il progetto

Seduta di Commissione ieri, dedicata tra le altre cose al progetto della pista ciclabile che dovrebbe essere realizzata attorno al Lago di Ganzirri. Fermamente contrari i commercianti della zona, che hanno presentato una raccolta di oltre 520 venti firme. A commentare sono i gruppi consiliari della Lega: «Auspichiamo un atteggiamento più responsabile e vicino ai cittadini residenti nel villaggio di Ganzirri da parte dell’Amministrazione».

Nel corso della Seduta della I Commissione consiliare (Mobilità e Lavori pubblici) presieduta dal consigliere comunale Salvatore Papa si è discusso del progetto della pista ciclabile che dovrebbe nascere attorno al Lago di Ganzirri. Progetto che, a quanto pare, non convince molti tra commercianti e residenti. Tra gli ospiti della Seduta, il vicepresidente della VI municipalità, Salvatore Scandurra, ed in rappresentanza del comitato spontaneo dei commercianti il Presidente.

Ha fatto “rumore” però, l’assenza del vicesindaco e assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, e del dirigente al ramo, l’ingegnere Pietro Certo. A sollevare la questione, i consiglieri dei gruppi Prima l’Italia e Salvini Premier, Amalia Centofanti, Mirko Cantello, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari: «Si sono limitati a far pervenire attraverso pec due giustificativi addebitando l’assenza ad altri impegni precedentemente assunti – scrivono in una nota gli esponenti della Lega, che aggiungono: «Esprimiamo la nostra contrarietà innanzi a tale comportamento che lede la dignità di tanti cittadini bisognosi di risposte certe e puntuali che solo la parte politica può dare. Duole pertanto dover prendere atto del disinteresse da parte dell’amministrazione verso temi di interesse collettivo che invece impiega nel tagliare nastri durante gli innumerevoli eventi a cui non si sottrae mai».

«Ieri – proseguono i consiglieri – durante il dibattito che si è tenuto in aula gli ospiti presenti hanno anche consegnato oltre 520 firme raccolte attraverso una petizione popolare che punta alla modifica del progetto che prevede la realizzazione della pista ciclabile attorno al lago di ganzirri che andrebbe ad inficiare sia la viabilità già ad oggi difficoltosa, quanto a ledere le attività commerciali presenti in quel tratto di territorio che, diverrebbe limitatamente percorribile e privo di aree di sosta decisive a garantire il consueto svolgimento delle attività presenti».

Sotto osservazione per la Lega anche il cantiere aperto e apparentemente interrotto riguardante la realizzazione del parcheggio d’interscambio sul Torrente Papardo.

