Pista ciclabile a Messina: in arrivo nuovi cordoli sul viale San Martino. Lavori e viabilità

Proseguono i lavori per l’installazione dei cordoli della pista ciclabile lungo le strade del centro di Messina: dal 16 al 28 novembre 2023 alcuni interventi interesseranno anche un tratto di viale San Martino. Di conseguenza, il Comune ha disposto delle modifiche alla viabilità. Vediamo tutti i dettagli.

Da giovedì 16 a martedì 28 novembre si procederà con i lavori di scarifica, ripavimentazione in conglomerato bituminoso e posizionamento di cordoli in un tratto di viale San Martino, nell’ambito del progetto di “Miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città”. Gli interventi riguarderanno in particolare il tratto che va da viale Europa e via Lucania.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sull’asfalto e l’installazione dei cordoli che delimiteranno la pista ciclabile del centro, il Comune di Messina ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità, dal 16 al 28 novembre 2023:

divieto di transito veicolare , alternativamente, sul lato est e sul lato ovest (non contemporaneamente) della carreggiata stradale centrale di viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania;

, alternativamente, sul lato est e sul lato ovest (non contemporaneamente) della carreggiata stradale centrale di viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania; limite massimo di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di viale San Martino, nel tratto compreso tra viale Europa e via Lucania.

Pista ciclabile e viabilità a Messina: gli altri lavori in corso

Al contempo, dal 14 al 28 novembre 2023, sono previsti ulteriori lavori per quel che riguarda la pista ciclabile del centro di Messina. In particolare, si interverrà per l’installazione dei cordoli in via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e Largo San Giacomo.

(Foto di repertorio)

(35)