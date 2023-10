Pioggia di stelle cadenti: con ottobre 2023 arrivano le Draconidi. Quando e dove vederle

Le stelle cadenti non esistono solo d’estate, ormai lo sappiamo bene: il cielo dell’ottobre 2023 si prepara a regalarci una pioggia di meteore, si tratta delle Draconidi, con radiante nella costellazione del Dragone. Ecco quando sarà possibile vederle al meglio.

Appuntamento con il cielo stellato tra l’8 e il 9 ottobre 2023, momento migliore per ammirare le Draconidi, che saranno visibili praticamente per tutta la notte. Questo sciame meteorico è associato alla cometa Giacobini-Zinner, appartenente alla famiglia cometaria di Giove, ed è quindi detto anche “Giacobinidi”. Il maggior numero di Draconidi, ci dice l’UAI (Unione Astrofili Italiani) nella rubrica dedicata al “Cielo del mese” di ottobre, dovrebbe mostrarsi teoricamente dopo mezzanotte e dovrebbe essere visibile per quasi tutta la notte, dato che la Luna dovrebbe “disturbare” solo poco prima dell’alba.

Ma cosa dicono le previsioni meteo per Messina tra l’8 e 9 ottobre, notte in cui sarà possibile ammirare al meglio le stelle cadenti Draconidi? Mentre per la mattina di domenica 8 ottobre è prevista un po’ di pioggia, la notte dovrebbe essere serena o poco nuvolosa, quindi la visibilità ottimale.

Dove vedere le stelle cadenti Draconidi a Messina?

I punti in cui vedere le stelle cadenti a Messina sono tanti dalla lunga costa ai punti panoramici per arrivare fino ai monti Peloritani. Per quel che riguarda le spiagge, c’è solo l’imbarazzo della scelta: il lungomare di Santa Margherita, posizionato un po’ sotto il livello della strada e quindi più riparato dai rumori e dalla luce della città; la spiaggia “La Punta” di Torre Faro, con la vista unica dello Stretto nel punto in cui Sicilia e Calabria sono più vicine; e naturalmente tutta la zona di Mortelle. Ma sono solo pochi esempi, perché a Messina se c’è qualcosa che non manca sono proprio le spiagge in cui distendersi per guardare le stelle cadenti. Un’alternativa sempre valida è quella di Dinnammare, monte dei Peloritani alto 1.127 metri da cui è possibile ammirare, oltre al cielo stellato, lo Stretto di Messina e la vista sulla città. Per chi invece ha voglia di una passeggiata all’aria aperta, in provincia c’è sempre l’Altipiano dell’Argismusco, con i suoi suggestivi megaliti.

