Pineta di Camaro: arriva il progetto di riqualificazione da 1 milione di euro

Presentato il progetto di riqualificazione della Pineta di Camaro. Previsto dal Masterplan un finanziamento da un milione di euro per far tornare a respirare il polmone verde di Messina. Il piano di sistemazione della Pineta di Camaro prevede una collaborazione con il Corpo Forestale e l’Ispettorato, impegnati nel far rispettare i termini stabiliti dalla scadenze progettuali.

«La sinergia con il Corpo Forestale e l’Ispettorato – ha sottolineato l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli – porterà all’avvio dei lavori entro i termini stabiliti dalle scadenze progettuali. Grazie a una attenta analisi sono state affrontate le problematiche che impedivano lo sblocco di quest’opera con il conseguente rischio della perdita del finanziamento.

L’apprezzamento espresso dal dott. Cavallaro e dalla dott.ssa Commendatore evidenzia come attraverso azioni ben precise siamo riusciti a rispettare la tempistica. Si procederà così a bandire la gara per avviare la sistemazione del più grande polmone verde comunale della città, i cui fondi ammontano ad 1000.000,00 di euro nell’ambito del Masterplan».

La Pineta di Camaro – il polmone verde di Messina

La Pineta di Camaro conosciuta anche come Foresta di Camaro si trova proprio alle spalle di Camaro Superiore. La zona verde è di proprietà del Comune di Messina e si estende su una superficie di 105 ettari di terreno, tra querce, castagni e altre specie arboree.

Già da tempo si parlava di progetti di riqualificazione del polmone verde più grande della città per renderla fruibile e percorribile a tutti i cittadini. Adesso, verrà avviata una banda di gara per poter riqualificare la Pineta di Camaro.

Soddisfatto anche il consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto; «la riqualificazione della Pineta di Camaro, grazie ai fondi del Masterplan, è una notizia che inorgoglisce la città nonché la Terza Municipalità anche per competenza territoriale. La città non può che apprendere con entusiasmo la notizia che quanto prima inizierà l’iter che potrà portare alla riqualificazione di un importantissimo polmone verde come la Foresta di Camaro. Una occasione importante sia per i cittadini di godere di un qualcosa di unico ma anche un evento attrattivo per i turisti».