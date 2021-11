Pietro Cappelli conquista la Svizzera con il suo Panettone al Mandarino di Lipari

Grande successo per il pasticcere e panettiere svizzero-eoliano Pietro Cappelli che con il suo Panettone al Mandarino di Lipari si è portato a casa il primo premio al campionato nazionale di Bulle, in Svizzera. Ma non solo. Nel corso della manifestazione dedicata alla gastronomia, Cappelli ha conquistato in totale 5 medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo grazie, appunto, ai panettoni, ma anche alle colombe.

Emigrato nel 1966, Pietro Cappelli vive oggi a San Gallo con la sua famiglia e gestisce un panificio-pasticceria, la “Fabbrica del Panettone”. Nei giorni scorsi ha partecipato al “Swiss Bakery Trophy” conquistando il primo posto nella categoria dedicata ai prodotti di panetteria in ex-equo con un altro candidato. A conquistare la giuria, il suo panettone con gli aromi della “Sua Pirrera”, borgata di Lipari.

A partecipare alla competizione nazionale che si svolge ogni due anni in Svizzera, e che è nata per premiare la creatività, l’originalità e l’abilità degli artigiani del gusto sono stati in 500 panettieri e pasticceri. In totale sono stati valutati circa 1.300 prodotti in 4 giorni da 180 professionisti e 120 consumatori. Il panettone di Pietro Cappelli al gusto del mandarino di Lipari ha ottenuto 100 punti (il massimo del punteggio) ed è stato definito il più buono della Svizzera.

Di seguito, il video della premiazione:

