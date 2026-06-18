Pier Ferdinando Casini a Milazzo per presentare “Al centro dell’aula”: un viaggio nella politica italiana degli ultimi 43 anni

Un viaggio dentro la storia politica italiana attraverso la voce di uno dei suoi protagonisti. Sarà Pier Ferdinando Casini l’ospite del prossimo appuntamento del Milazzo Cult Festival, promosso dalla Pro Loco Milazzo, con la presentazione del suo ultimo libro “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”.

L’incontro è in programma venerdì 19 giugno alle ore 18 nell’Atrio del Carmine e sarà un momento di confronto sulla trasformazione della politica, delle istituzioni e del Parlamento italiano nell’arco di oltre quattro decenni.

A dialogare con l’autore saranno Gianpiero D’Alia, già ministro della Repubblica italiana, Alessio Lo Giudice, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, e Mario Barresi, vice direttore del quotidiano La Sicilia.

Nel volume Casini ripercorre 43 anni di presenza nelle aule parlamentari, attraverso interventi, riflessioni e momenti significativi della sua esperienza istituzionale: dagli anni della Democrazia Cristiana alla leadership del Centro Cristiano Democratico, dalla presidenza della Camera dei deputati fino alla lunga esperienza da senatore della Repubblica.

Un racconto che supera la dimensione autobiografica e diventa una riflessione sul cambiamento della politica italiana: la fine dei grandi partiti organizzati, l’affermazione dei personalismi, la trasformazione del rapporto tra cittadini e istituzioni e il progressivo indebolimento della cultura del confronto e della mediazione.

Tra i temi centrali del libro emerge anche il ruolo del centro politico, inteso come spazio di equilibrio e dialogo in una fase segnata dalla crescente polarizzazione tra gli schieramenti. Casini ripercorre le diverse stagioni della Repubblica, analizzando il rapporto tra partiti, Parlamento e società, fino alle sfide che attendono oggi l’Italia e l’Europa.

La presentazione sarà quindi un’occasione per ripercorrere alcuni passaggi fondamentali della storia recente del Paese e per aprire un confronto sul futuro della rappresentanza politica, sul valore delle istituzioni e sulla necessità di ricostruire un rapporto più forte tra cittadini e politica.

L’appuntamento con Casini rientra nel programma del Milazzo Cult Festival, promosso dalla Pro Loco Milazzo, che attraverso incontri con autori e protagonisti della cultura e della vita pubblica nazionale punta a creare momenti di approfondimento e partecipazione.

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