Piazzetta di Camaro San Paolo. Al via il restyling: il progetto in anteprima

Da tempo abbandonata al degrado, la piazzetta di Camaro San Paolo, a Messina, subirà presto un intervento di restyling. È prevista infatti per stamattina la consegna dei lavori alla ditta che si occuperà di ristrutturarla per trasformarla in un luogo di incontro per i cittadini, con tanto di area giochi attrezzata per i più piccoli.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto, finanziato con i fondi di democrazia partecipata 2016, che prevede la riqualificazione di quattro spazi cittadini: un’area a Giostra, il parcheggio della Palmara, il villaggio Cep e, appunto, la piazzetta di Camaro San Paolo (in via Gerobino Pilli). I lavori sono già stati avviati nelle prime due zone e, specificano dal Comune, sono in fase di ultimazione; mentre gli interventi previsti per il villaggio Cep dovrebbero cominciare prossimamente.

«Si trattava – ha spiegato l’assessore Massimo Minutoli – di un progetto fermo da diversi anni, che nel 2019 l’Amministrazione comunale ha sbloccato, dando inizio ai lavori dopo avere indetto le gare d’appalto. È già stato predisposto l’impegno delle somme disponibili per i fondi di democrazia partecipata per il 2019 al fine di evitare la perdita di finanziamento come già avvenuto nel 2017».

I lavori per la riqualificazione della piazzetta di Camaro San Paolo (situata tra le case dell’IACP – chiariscono da Palazzo Zanca –, alcune palazzine degli anni ’70 e abitazioni abusive) sono stati aggiudicati a seguito di una gara d’appalto con importo a base d’asta di 26.300 euro, e dovrebbero durare 60 giorni.

Il progetto della piazzetta di Camaro San Paolo

Ma come cambierà la piazza di Camaro San Paolo? Il progetto, di cui è possibile osservare una piccola anteprima, prevede la creazione di un micro-spazio in cui i cittadini possano ritrovarsi per passare un po’ del loro tempo libero comprensivo di una zona pavimentata e di un’area a verde attrezzata con giochi per bambini e ombreggiature. È previsto, inoltre, il rifacimento dell’illuminazione con lampade led.

