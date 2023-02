Piazza del Popolo, il Comitato Avignone: «Sostituire la pavimentazione non vuol dire “riqualificare”»

Il progetto di piazza del Popolo, a Messina, non convince il Comitato Avignone, che torna alla carica chiedendo una variazione ai lavori attualmente in corso. Oltre alla sostituzione della pavimentazione, i membri del Comitato chiedono infatti una riqualificazione che riguardi anche i portici prevedendo una nuova viabilità: «Si lasci la parte centrale della piazza non pavimentata, destinando i medesimi fondi per garantire l’illuminazione dei portici».

Nella giornata di ieri, il Comitato Avignone è quindi stato ascoltato in commissione dalla IV Circoscrizione, a cui ha espresso le proprie perplessità nei confronti del progetto dell’Amministrazione per piazza del Popolo: «Sostituire la pavimentazione non vuol dire “riqualificare” – afferma il Comitato. La nostra proposta prevede la riapertura della viabilità al centro della piazza e la chiusura dei quattro spicchi in continuità con i portici al fine di valorizzarli come elementi caratteristici della piazza stessa, valorizzando così le botteghe che ivi insistono e rendendoli parte di un progetto più grande che ricomprenda Largo Seggiola e il sagrato della Chiesa dello Spirito Santo».

«Considerato che I lavori hanno già avuto inizio – sottolinea – e nelle more di una valutazione sul cambio di viabilità, chiediamo quantomeno di prevedere una variante in corso d’opera, lasciando la parte centrale della piazza non pavimentata e destinando i medesimi fondi per garantire l’illuminazione dei portici – ad oggi non prevista nel progetto del Comune nonostante si possa considerare il primo vero intervento di riqualificazione e deterrente – e il relativo interramento dei servizi».

Il Comitato Avignone ha infine avviato una raccolta firme, cui si può partecipare presso il Bar dei Portici, per chiedere alla Giunta Basile di modificare il progetto per piazza del Popolo.

A questo link il progetto del Comitato.

