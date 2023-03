Piano delle arti 2023: gli alberi di Messina si trasformano in opere d’arte

Qualche giorno fa il Presidente del DAF – Teatro dell’Esatta Fantasia di Messina, Giuseppe Ministeri leggendo degli alberi di Geraci Siculo trasformati in sculture, ci aveva anticipato un nuovo progetto di rigenerazione urbana e adesso arriva la conferma: oggi, martedì 7 marzo, prende il via “D’arborea vita viventi” finanziato dal Piano delle arti 2023, promosso dal Ministero dell’Istruzione.

Il Piano delle arti, adottato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è lo strumento di attuazione della promozione della cultura umanistica all’interno delle scuole per realizzare percorsi sui temi della creatività. Il Piano prevede l’erogazione di due milioni di euro ogni anno tramite l’emanazione di appositi avvisi annuali finalizzati a dare attuazione alle misure del piano.

Piano della arti Messina 2023

A Messina, nel caso specifico, verrà realizzato un progetto che dà nuova vita agli alberi. «Un percorso – si legge nella nota –, che intende valorizzare in modo artistico ciò che rimane degli alberi disseminati nel tessuto urbano, che sono stati tagliati, nell’ottica della pubblica sicurezza, in quanto colpiti da calamità naturali o malattie. Il legno delle piante abbattute diviene così materiale grezzo a costo zero, da cui creare delle opere d’arte in linea con i luoghi in cui sono collocati i fusti. L’obiettivo è quello di generare un connubio armonico tra l’albero rigenerato e lo spazio urbano, attraverso la riscoperta dell’arte manifatturiera dell’intaglio».

Il DAF Project coordina una rete di partner composta da: CPIA – Centro Istruzione Adulti di Messina (capofila), insieme ad altri 5 istituti messinesi: IC Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio, Istituto Comprensivo Evemero da Messina, Istituto Superiore Statale Felice Bisazza, Istituto Comprensivo San Francesco di Paola Messina, Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva.

A questo link la storia dei due alberi in provincia di Palermo trasformati in sculture.

(In foto la potatura degli alberi di piazza Cairoli del 2020)

