“Per Willy contro ogni forma di violenza”: sabato 12 il sit-in a Messina

Sabato 12 settembre Messina si unisce al coro di voci che si è alzato in questi giorni per chiedere giustizia per Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre, e lo fa con un sit-in nel cuore della città, a piazza Municipio (Piazza Unione Europea) contro ogni forma di violenza.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre Willy Monteiro Duarte, 21enne, è stato ucciso a calci e pugni in piazza a Colleferro. Per l’omicidio del ragazzo sono indagate quattro persone, i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. I fatti di quella notte non potevano che scuotere e smuovere l’Italia che da giorni, da Nord a Sud, si sta mobilitando per chiedere giustizia.

Sabato 12 settembre sarà la volta di Messina con un sit-in a piazza Municipio: «Vogliamo unirci – scrivono i promotori dell’iniziativa – per evidenziare un’emergenza reale di questo paese: quella culturale e sociale. Dobbiamo contrastare la narrazione aggressiva e violenta che proviene da certe organizzazioni e certi partiti politici, per cui gli assassini di Willy simpatizzano, che alimentano le tensioni sociali. Non è possibile che oggi un ragazzo non debba sentirsi al sicuro a causa di questi continui episodi.

Per questo – concludono ci diamo appuntamento a Piazza Unione Europea in una piazza non violenta, per non dimenticare il sorriso di una giovane vita, strappata da un gruppo di violenti e per chiedere a gran voce giustizia per Willy!».

Il sit-in inizierà sabato 12 settembre alle 17.00 a Piazza Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevenzione dell’infezione da Covid-19. I partecipanti dovranno quindi indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro per tutta la durata della manifestazione.

