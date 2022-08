Passeggiata a Mare di Messina, le bancarelle rimangono fino a settembre

Siete appena tornati dalle ferie? Vi siete persi i festeggiamenti del Ferragosto messinese 2022? Poco male, perché la Giunta comunale ha deciso di far rimanere le bancarelle della Passeggiata a Mare di Messina, quelle della cosiddetta “calia”, fino al 30 settembre. Decisione che arriva, dice la delibera, «per la valorizzazione dei prodotti locali». Per l’Amministrazione, infatti, la Passeggiata a Mare rappresenta un importante luogo di ritrovo per i messinesi e non.

«Permane – si legge ancora nel documento ufficiale – l’interesse dell’Amministrazione nel promuovere la tradizione popolare attraverso organizzazione di eventi che consentano di scoprire le ricette della tradizione locale e di apprezzare le espressioni della cultura locale; la tradizione popolare locale si esprime anche attraverso la degustazione e la vendita di prodotti tipici locali, dolciumi, frutta secca».

Passeggiata a Mare: la calia di Messina

Non è festa se non avete con voi una bustina di “calia e simenza” tipicamente siciliana, composta da ceci e semi di zucca che viene preparata e, appunto, consumata durante le feste cittadine, come la Madonna della Lettera o appunto le processioni religiose come la Vara. Oggi, il termine “calia” viene usato per indicare tutti i tipi di frutta secca e dolciumi che si possono trovare nelle bancarelle, come quelle della Passeggiata a Mare di Messina.

A questo link la delibera della Giunta comunale.

