Messina in festa per la Vara: i momenti più belli dell’edizione 2022 – FOTO

Dopo tre anni di “stop”, per il Ferragosto 2022 a Messina è tornata a sfilare la Vara e le strade della città dello Stretto si sono riempite di gente, residenti, fuori sede di rientro a casa per rivedere i propri cari, turisti, di passaggio e venuti appositamente. Una grande emozione dopo tanta attesa, una Messina piena, come non la si vedeva da tanto tempo.

Qualche piccolo intoppo – l’asfalto che si è asciugato troppo presto e ha costretto la Processione a una pausa più lunga del previsto – e un po’ di ritardo, ma tutto è andato per il verso giusto; nonostante i due anni di fermo e la preoccupazione per i tanti cambiamenti intercorsi in questo lasso di tempo. Ieri, 15 agosto 2022, in occasione del Ferragosto, i tiratori hanno portato la machina votiva dedicata all’Assunta da piazza Castronovo – partenza alle 18.30 – fino a piazza Duomo, passando da via Garibaldi, con l’usuale sosta alla Prefettura, dove il prefetto Cosima Di Stani ha poggiato un mazzo di fiori sul carro e salutato le altre autorità presenti. Poi la “girata” in via I Settembre e, infine, lo stop a piazza Duomo, dove la Vara si trova tutt’ora. Un momento d’unità per il popolo messinese, per grandi e piccini.

Un ritorno atteso, insomma, ma anche una prima volta: per il sindaco Federico Basile che, eletto il 12 giugno 2022, ha partecipato per la prima volta nel suo ruolo di Primo Cittadino; così come il prefetto Cosima Di Stani, nominata nel 2021, quando la Processione non si è tenuta a causa del covid-19; ma anche per il comandante nuovo della Polizia Municipale, Stefano Blasco. Tra la folla diversi consiglieri comunali, gli assessori della Giunta Basile, l’ex sindaco e oggi presidente del Consiglio Comunale, Cateno De Luca, e i consiglieri delle sei Circoscrizioni, che hanno portato in parata gli stendardi delle rispettive Municipalità.

L’edizione di quest’anno, la prima nel tempo del coronavirus, è stata dedicata allo storico Franz Riccobono.

